SMS-Betrüger erfolgreich,

Limburg, Samstag, 20.05.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend waren Betrüger mit der SMS-Masche in Limburg erfolgreich. Eine 52-Jährige wurde gegen 21:30 Uhr per SMS auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Unbekannte Betrüger gaukelten der Frau vor, dass ihre Tochter die Kurznachrichten schreiben würde, da dieser angeblich das Handy ins Wasser gefallen sei. Nachdem so das Vertrauen erschwindelt worden war, wurde die Frau gebeten, zwei Rechnungen für die Tochter zu überweisen. In der Annahme der eigenen Tochter zu helfen, tätigte die 52-Jährige die beiden Überweisungen von insgesamt über 2.000 EUR. Als die echte Tochter sich kurz darauf bei ihrer Mutter meldete, flog der Betrug schnell auf, die Überweisungen waren allerdings bereits verbucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und weist erneut darauf hin, dass grundsätzlich auf keine telefonischen Geldforderungen eingegangen werden sollte. Auch wenn ein naher Verwandter oder Freund Hilfe benötigen sollte, wird immer genug Zeit sein, um die Echtheit des Sachverhaltes zu verifizieren. Bestehen Sie entweder auf ein persönliches Erscheinen oder ein Gespräch von der Ihnen bekannten Telefonnummer, am besten per Video-Telefonie. Im Zweifel kontaktieren Sie die Polizei.

Auto aufgebrochen,

Weilburg, Im Bangert, Freitag, 19.05.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 10:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Weilburg ein Pkw aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Ein 49-Jähriger hatte am Freitagabend einen schwarzen VW Eos in einer Parkbucht in der Straße „Im Bangert“ abgestellt. Als er am Samstagvormittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter ein Fenster auf der Beifahrerseite aufgehebelt hatte. Das Handschuhfach war durchwühlt worden, außerdem hatte der Dieb eine Tasche sowie ein Portemonnaie entwendet. Anschließend entkam der Täter unerkannt. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf über 300 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Spielhalle,

Merenberg, Neunkircher Straße, Montag, 22.05.2023, 03:50 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht in eine Spielhalle in Merenberg einzubrechen. Gegen 03:50 Uhr sah eine 33-jährige Angestellte der Spielothek in der Neunkircher Straße auf der Videoüberwachung einen Mann an der Hintertür des Gebäudes. Wenig später schlug der Unbekannte mehrfach mit einem Gegenstand auf die Tür ein. Als die 33-Jährige laut auf sich aufmerksam machte, floh der Einbrecher schnell von dem Grundstück. Er wird beschrieben als circa 170 cm groß und schwarz gekleidet mit Reflektoren an den Ärmeln. Zudem soll der Täter eine Mütze und einen Rucksack getragen haben. An der Hintertür entstand Sachschaden, sie hielt der Gewalt jedoch stand. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Hochwertiges Mountainbike gestohlen,

Bad Camberg-Erbach, Am Mittelpfad, Freitag, 19.05.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Erbach ein hochwertiges Mountainbike aus einem Fahrradschuppen gestohlen. Ein unbekannter Dieb gelangte über einen Zaun in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Mittelpfad“. Darauf betrat der Täter den Fahrradschuppen und entwendete das hochwertige Fahrrad daraus. Mit dem schwarzen Mountainbike der Marke „Giant“ im Wert von circa 5.000 EUR verschwand der Dieb anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Großeinsatz von Rettungskräften wegen defekter Heizung, Limburg, Grabenstraße, Sonntag, 21.05.2023, 16:30 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag hat eine defekte Heizung im Limburg Kohlenmonoxidalarm und so einen großen Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Gegen 16:30 Uhr löste in einer Wohnung in der Grabenstraße plötzlich der Kohlenmonoxid Warnmelder aus. Die Bewohner verließen die Wohnung und riefen die Feuerwehr. Diese evakuierte gemeinsam mit der Polizei das Mehrfamilienhaus und suchte die Quelle des Gasaustritts. Während des Einsatzes musste die Grabenstraße zwischen der Diezer Straße und der Hospitalstraße voll gesperrt werden. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vom Notarzt untersucht und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Mit Unterstützung des Bezirksschornsteinfegers konnte die defekte Etagenheizung als Ursache des Alarms ausgemacht werden. Diese wurde daraufhin außer Betrieb genommen und das Gas abgestellt. Nach Lüftung des Gebäudes konnte dieses gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben werden. Es wurde niemand verletzt, der CO-Warnmelder hatte rechtzeitig angeschlagen.

Vier Verletzte nach Überschlag,

Hadamar, Landesstraße 3462, Sonntag, 21.05.2023, 14:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Nähe von Hadamar, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug, wurden vier Menschen verletzt, drei davon schwer. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die L 3462 von Niederzeuzheim in Richtung Hadamar. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 32-Jähriger in einem VW musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes prallte gegen die Außenschutzplanke, durchbrach diese und überschlug sich in der dahinter liegenden Böschung. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stillstand. Alle drei Insassen des Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Beifahrerin in dem VW erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 30.000 EUR.

Radfahrer zum Stürzen gebracht und geflüchtet, Dornburg-Dorndorf, Am Watzenbach, Sonntag, 21.05.2023, 16:00 Uhr

(wie) Bei Dorndorf hat am Sonntagnachmittag ein Autofahrer einen Radfahrer zum Stürzen gebracht und ist anschließend einfach weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem E-Bike den geteerten Feldweg zwischen Dornburg und Frickhofen in Richtung Dorndorf. Hierbei kam ihm ein brauner Ford Kleintransporter entgegen. Da der Fahrer des Ford auf dem engen Weg weder anhielt noch auswich, fuhr der Radfahrer nach rechts in die Bankette, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als das Fahrrad dort gegen eine Teerkante kam, stürzte der 40-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um den Verletzten. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu dem braunen Ford oder dessen Fahrer.

Verletzte nach Auffahrunfall auf B 417, Hünfelden, Bundesstraße 417, Sonntag, 21.05.2023, 19:00 Uhr

(wie) Am Sonntag ist bei einem Verkehrsunfall bei Hünfelden eine Frau leicht verletzt worden. Eine 36-Jährige befuhr mit einem VW Golf die B 417 von Limburg in Richtung Wiesbaden. Kurz hinter der Ortsausfahrt Linter bremste die Fahrerin ab, da vor ihr ein Fahrzeug abbiegen wollte. Dies bemerkte eine nachfolgende 57-Jährige in einem VW Lupo offenbar zu spät und konnte aufgrund ihres zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Somit prallte sie gegen das Heck des Golf. Bei der Kollision wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.700 EUR, der Lupo war nicht mehr fahrtüchtig musste abgeschleppt werden.