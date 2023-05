Wiesbaden: Die Polizei-News

26-Jähriger mit Messer verletzt,

Wiesbaden, Erbacher Straße, 22.05.2023, 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein 26-jähriger Mann gegen 01.55 Uhr in der

Erbacher Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein Autofahrer

bemerkte gegen 02.05 Uhr beim Befahren der Schiersteiner Straße den verletzten

Mann und verständigte daraufhin die Polizei. Nach Angaben des Verletzten

gegenüber den eintreffenden Polizeikräften habe er sich zuvor mit zwei Bekannten

in einer Wohnung in der Schiersteiner Straße aufgehalten, als es zum Streit

gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe der Geschädigte die Wohnung verlassen und

sei dann in der Erbacher Straße von seinem Kontrahenten, welcher ihm gefolgt

sei, mit einem Messer angegriffen worden. Der Angreifer konnte von den

Beamtinnen und Beamten nicht mehr angetroffen werden. Der durch das Messer am

Arm verletzte 26-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Angreifer sowie den

Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Handtasche entrissen,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, 22.05.2023, 01.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gehweg der Reisinger Anlagen wurde in der Nacht zum Montag eine

75-jährige Frau beraubt. Zwei Unbekannte näherten sich der Frau gegen 01.00 Uhr

von hinten und entrissen ihr gewaltsam die Handtasche. Im Anschluss wurde die

Geschädigte von den Räubern noch zu Boden geschubst, wodurch sie Verletzungen

erlitt, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden Täter wurden

bei ihrer Flucht von der Videoschutzanlage aufgezeichnet. Einer der beiden war

ca. 20-25 Jahre alt sowie etwa 1,90 Meter groß und mit einem schwarzen T-Shirt

sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Der Zweite war etwa gleich alt sowie ca.

1,70 Meter groß und trug eine Baseballmütze, ein weißes T-Shirt, eine dunkle

Hose sowie eine Sonnenbrille. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 19.05.2023 bis 20.05.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag zwei

Wohnungen, ein Rohbau, ein Restaurant und ein Einfamilienhaus von Einbrechern

heimgesucht. In der Nacht zum Samstag kletterten Unbekannte auf den Balkon einer

Wohnung in der Adolfsallee. Hierbei fiel ein Blumenkübel von dem Balkonsims auf

ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend machten sich die

Täter erfolglos an der Balkontür zu schaffen und ergriffen unverrichteter Dinge

die Flucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In

derselben Nacht verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Baustelle in der

Brunhildenstraße, hebelten eine Tür des dortigen Rohbaus auf und entwendeten

Bohrmaschinen sowie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch in der

„Kleine Schwalbacher Straße“ wurde in der Nacht zum Samstag zugeschlagen und aus

einem Restaurant Bargeld gestohlen. In diesem Fall hatten die Täter gewaltsam

die Terrassentür der Gaststätte geöffnet, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten

zu verschaffen. Am Samstagmorgen wurde gegen 09.30 Uhr im Ländchenweg ein

gescheiterter Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Die Terrassentür des

Hauses hatte den Aufhebelversuchen standgehalten. Beim Einbruch in eine Wohnung

in der Sedanstraße hatten es Unbekannte am Samstag unter anderem auf Bargeld

sowie Schuhe abgesehen. Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 17.20 Uhr.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66,

Freitag, 19.05.2023, 20:20 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden, bei dem sich ein

Wohnmobil überschlug, wurden am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt. Ein

55-Jähriger befuhr mit einem Dethleffs-Wohnmobil die A 66 von Frankfurt in

Richtung Wiesbaden auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Kurz hinter der

Anschlussstelle Nordenstadt wechselte er nach links auf den mittleren

Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar den schnell herannahenden Ford eines

19-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte und somit gegen das Wohnmobil

prallte. Durch die Kollision überschlug sich das Reisemobil und blieb

schließlich auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall schwer

verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht

werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei den

rechten und den mittleren Fahrstreifen bis 21:30 Uhr. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 28.000

EUR.

A66 Weilbach – Pkw überschlägt sich und fliegt 60 Meter in angrenzendes Feld – Mutter und Tochter schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – (SMa) Am späten Sonntagabend des 21. Mai 2023 um 21:01 Uhr

ereignete sich auf der Autobahn 66 bei Weilbach in Fahrtrichtung Frankfurt am

Main ein Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige ukrainische Staatsangehörige

und ihre 14-jährige Tochter schwer verletzt worden sind. Die 36-Jährige befuhr

mit ihrem Renault Megane den rechten Fahrstreifen der Autobahn als ein

61-jähriger Frankfurter sich mit seinem BMW X1 auf dem linken Fahrstreifen

befand. Zeitgleich wechselten beide auf den mittleren Fahrstreifen, wobei die

36-Jährige das Lenkrad verriss, um nicht mit dem 61-Jährigen zu kollidieren. In

der Folge schleuderte der Pkw der 36-Jährigen über den rechten Fahrstreifen und

den Seitenstreifen von der Fahrbahn. Von der angrenzenden Böschung wurde er

derart in die Höhe katapultiert, dass er erst nach ca. 60 Metern und mehreren

Überschlägen in einem Maisfeld auf dem Dach liegen blieb. Der 61-Jährige meldete

den Unfall der Polizei und kehrte an die Unfallstelle zurück. Die Beamten der

ersten eingesetzten Streife der Polizei leisteten der am Kopf stark verletzten

36-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Die ebenfalls

schwer verletzte 14-jährige Tochter wurde von einem Ersthelfer versorgt. Beide

wurden von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der

Verkehr wurde wegen der Sperrung von zwei Fahrstreifen für die Rettungsmaßnahmen

für eine Stunde beeinträchtigt.

Sportbootunfall mit verletzten Kind

Wiesbaden (ots) – Ein mit 6 Personen besetztes Sportboot fuhr mit hoher

Geschwindigkeit dicht unter Land am Campingplatz Rettbergsaue zu Tal. Zwischen

dem Steiger deiner Ausflugsfähre und einem weiteren Sportbootsteiger pralle das

Sportboot auf das dortige mit Steinen befestigte Ufer. Beim Aufprall wurde ein

an Bord befindliches Kind leicht verletzt und von der DLRG erstversorgt und zur

weiteren Klärung mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere

Zeugenaussagen bestätigen, dass der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt durch

ein Handy abgelenkt wurde. Die Wasserschutzpolizei musste für den Zeitraum der

Unfallaufnahme eine Wahrschau stellen, da andere Sportbootfahrer die Absicherung

der Unfallstelle missachteten und mit schädigenden Sog- und Wellenschlag die

Unfallstelle passierte.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bücherei und Weinstand von Unbekannten angegangen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim & Oestrich, Mittwoch, 17.05.2023, 13:00 Uhr bis

Sonntag, 21.05.2023, 09:15 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben sich Einbrecher in Oestrich-Winkel sowohl

eine Bücherei, als auch einen Weinstand ausgeguckt. Zwischen Donnerstagabend und

Freitagmittag brachen Unbekannte in den in der Rathausstraße in Mittelheim

gelegenen Weinstand ein, indem sie die Verkaufsbude gewaltsam öffneten und

anschließend Wechselgeld aus der Kasse stahlen. Nur einen Ort weiter

verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwoch und Sonntag Zutritt zu einer

Bücherei in der Rheinstraße. Zuvor hatten sie unbemerkt ein Fenster aufgehebelt

und so das Gebäude betreten. Entwendet wurde nach erster Eischätzung nichts.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

In Wäscherei eingebrochen,

Idstein, Limburger Straße, festgestellt: Montag, 22.05.2023, 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher mithilfe eines Steins in eine

Wäscherei in Idstein eingebrochen. Den Spuren am Tatort zufolge hatte sich der

Unbekannte in der Nacht einen Stein geschnappt und mit diesem die

Schaufensterscheibe der Reinigung in der Limburger Straße eingeworfen. Durch das

entstandene Loch betrat der Unbekannte den Betrieb und entwendete mehrere

Hundert Euro Bargeld. Nach der Tat gelang dem Täter unerkannt die Flucht.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Einbruch unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße, Samstag, 20.05.2023, 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat in Idstein-Wörsdorf die Alarmanlage einer Firma

für Garten- und Landmaschinen Einbrecher verschreckt. Zwischen 00:45 Uhr und

01:15 Uhr betraten Unbekannte das Firmengrundstück in der Hauptstraße und

öffneten dort eine Gerätehalle. Von dieser aus verschafften sie sich gewaltsam

Zutritt zu einer weiteren, angrenzenden Halle, in welcher sie eine Bürotür

aufbrauchen. Als sie sich jedoch an der Tür zu schaffen machten, lösten sie eine

Alarmanlage aus, woraufhin die Einbrecher kurzerhand und ohne an Beute gelangt

zu sein die Flucht ergriffen. Bei der Tat verursachten die Einbrecher einen

Sachschaden von knapp 500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Lebensmittelautomat von Dieben aufgebrochen, Hünstetten-Limbach, Hauptstraße,

Freitag, 19.05.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)Nachdem vergangene Woche bereits zwei in Hohenstein gelegene Automaten

aufgebrochen worden waren, kam es am Wochenende nun zu einer ähnlichen Tat in

Hünstetten-Limbach. Dort hatte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eine

unbekannte Person einen Lebensmittelautomaten am Dorfgemeinschaftshaus in der

Hauptstraße aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der

Sachschaden und der Wert des gestohlenen Bargelds summieren sich auf knapp 2.700

Euro.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9494-0.

Sieben weitere Fahrzeuge zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Donnerstag, 18.05.2023 bis Sonntag, 21.05.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen wurden in Oestrich-Winkel erneut geparkte Fahrzeuge

zerkratzt, diesmal zählte die Polizei sieben an der Zahl. Die Fahrzeuge standen

zwischen Donnerstag und Sonntag in der Mainzer Straße, der Rheingaustraße und

der Straße „Am Pfaffenberg“, als sie allesamt von einer unbekannten Person

zerkratzt wurden. Am Pfaffenberg wurden gleich fünf Fahrzeuge, darunter zwei

Mercedes, ein Audi, ein Volkswagen und ein Skoda, beschädigt. Die Schäden

summieren sich auf knapp 8.000 Euro

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

Motorradfahrer kollidiert mit Straßenschild und verletzt sich schwer,

Geisenheim-Stephanshausen, L 3272, Sonntag, 21.05.2023, 11:10 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag ist ein Motorradfahrer kurz vor Stephanshausen schwer

gestürzt und mit dem dortigen Ortsschild zusammengestoßen. Der 55 Jahre alte

Idsteiner war mit seiner Maschine der Marke „BMW“ gegen 11:10 Uhr auf der L 3272

von Johannisberg nach Stephanshausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache

kam der Fahrer unmittelbar vor dem Stephanshausener Ortseingang zu Fall und

prallte gegen die Ortstafel. Dabei verletzte sich der Idsteiner schwer und

musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen

Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro. Das Zweirad war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall, Heidenrod-Geroldstein, L 3033

(Wisperstraße) Freitag, 19.05.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag kam es auf der Wisperstraße nahe Geroldstein zu einem

schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem auch ein

Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste. Den derzeitigen Ermittlungen

zufolge befuhr ein 51 Jahre alter Motorradfahrer aus Merenberg die Wisperstraße

von Bad Schwalbach nach Geroldstein. Hierbei kam ihm ein ebenfalls auf einem

Motorrad fahrender 62-Jähriger aus Bonn entgegen. In der letzten Kurve vor dem

Ortseingang Geroldstein stießen die beiden Männer frontal zusammen und kamen

jeweils zu Fall. Der Mann aus Merenberg musste mit einem Rettungshubschrauber,

der Fahrer aus Bonn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich komplett

gesperrt. Zwei Mitfahrer, die sich während des Unfalls auch auf den jeweiligen

Motorrädern befunden hatten, wurden nicht verletzt. Die Motorräder der Marken

„Triumph“ und „Yamaha“ waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache, insbesondere der

Frage, welcher Motorradfahrer in die Gegenfahrbahn kam, aufgenommen und nimmt

Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Zeugensuche nach Unfallflucht,

Schlangenbad-Niedergladbach, Am Rain, Sonntag, 21.05.2023, 10:30 Uhr bis 14:30

Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag kam es im Schlangenbader Ortsteil Niedergladbach zu

einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei such nun Zeuginnen und Zeugen. Im

Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug

gegen einen am Fahrbahnrand der Straße „Am Rain“ geparkten grauen Skoda Octavia.

Dieser wurde am Heck beschädigt. Ohne dem rund 1.500 Euro teuren Schaden

Beachtung zu schenken, fuhr die verantwortliche Person einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

bei der Polizeistation Bad Schwalbach.