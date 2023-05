Hoffenheim: Heimserie mit Sieg gegen Bremen vergoldet

Sinsheim. Das sechste Liga-Heimspiel seit der Winterpause und der sechste Sieg: Gegen den SV Werder Bremen feierte die TSG am Freitagabend einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Im letzten Heimspiel der Saison 2022/23 sorgten Gia Corley (25.) und Chantal Hagel (29.) im ersten Durchgang für die verdiente Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die TSG weiter spielfreudig, Julia Hickelsberger (62.) und erneut Corley (90. +2) schraubten das Ergebnis in einem weitestgehend einseitigen Spiel, in dem die Gäste nur vereinzelt Nadelstiche setzen konnten, in die Höhe.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)