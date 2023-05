11-Jähriger von 13-Jährigem auf dem Maimarkt verletzt

Wörth (ots) – Bereits am Freitag 19.05.23 gegen 19:15 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge von einem 13-Jährigen Jungen aus einer Gruppe heraus auf dem Maimarkt geschlagen und verletzt. Als der Vater des 11-Jährigen dazukam, wurde er von dem 13-Jährigen mit einem Messer bedroht. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe, konnte aber durch den Vater und eine weitere Person wieder lokalisiert werden.

Einige Kinder konnten bis zum herbei eilen der Polizei festgehalten werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 13-jährigen Haupttäter eingeleitet, welcher aber aufgrund seines Alters noch nicht strafmündig ist.

Weil sich der 13-Jährige durch das Festhalten des Vaters verletzte, musste auch ein Strafverfahren gegen den Vater eingeleitet werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bienwald-B9

Wörth-Langenberg (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Sonntag 21.05.23 gegen 16:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9 zwischen den Einmündungen der K15 und der K18. Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen war ein 38-jähriger VW Fahrer vom Grenzübergang in Richtung Langenberg unterwegs und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit dem Fiat einer entgegenkommenden 61-jährigen Frau aus Frankreich. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B9 war bis um 20:30h voll gesperrt. Hier geht es zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5513986

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen kurz nach 10 Uhr fiel den Beamten der Polizei Germersheim im Stadtgebiet ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich deutliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Ergebnis: 1,91 Promille.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 44-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich jetzt in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Diebstahl von Bodenplatten

Lingenfeld (ots) – Zwischen Freitag und Sonntag entwendeten unbekannte Täter mehrere Bodenplatten, welche auf einem Campingplatz in Lingenfeld deponiert waren. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 1.500 EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0

oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Vollsperrung B9 aufgrund schwerem Verkehrsunfall

B9/Kandel, Richtung Grenzübergang (ots) – Aktuell ist die B 9 zwischen den Einmündungen zur K 15 und zur K 18, aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles, voll gesperrt.

Eine Umleitung erfolgt vor Ort. Die Sperrung dauert noch bis zur Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme.

Einbruch in Kita

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet von Germersheim und entwendeten dort etwa 150EUR Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon: 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.