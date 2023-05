Jugendlicher an Haltestelle angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 21.05.2023 gegen 20:15 Uhr, wurde ein 14-Jähriger unvermittelt von einem Unbekannten an der Haltestelle Marienkirche/Bgm.-Grünzweig-Straße zu Boden gestoßen. Der Jugendliche wurde hierdurch leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr dann mit der Straßenbahn Linie 10 Richtung Hauptbahnhof.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: ungefähr 35 Jahre alt, blondes Haar, ca. 1,85 m groß, korpulent, trug einen Ziegenbart, hatte Tätowierungen am linken Arm und war mit einem gelben Shirt und einer blauen kurzen Hose bekleidet. Zudem führte einen Rucksack mit sich.

Haben Sie den Angriff beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Lebensmittel auf Fahrzeug geworfen

Ludwigshafen (ots) – In der Wittelsbachstraße warf eine bislang unbekannte Person am 22.05.2023, gegen 0 Uhr, Lebensmittel auf ein an der Straße parkendes Fahrzeug eines Baudienstleisters. Hierdurch entstand kein Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Zwei Fahrzeuge eines privaten Busunternehmens wurde zwischen Mittwoch und Sonntag in Ludwigshafen beschädigt. Im Zeitraum vom 17.05.2023, 16 Uhr bis zum 21.05.2023, 18:15 Uhr, wurden die Scheiben eines Transporters des Unternehmens in der Georg-Herwegh-Straße eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 800 Euro.

Auch in der Bozener Straße wurde zwischen dem 18.05.2023, 19:30 Uhr, und dem 21.05.2023, 20:15 Uhr, die Scheiben eines Sprinters der Firma durch Unbekannte eingeschlagen. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

In beiden Fällen drangen die Unbekannten nicht ins Fahrzeug ein oder entwendeten etwas. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 22.05.2023 gegen 01 Uhr, eine Gruppe von vier Personen, die ein Auto beschädigen würden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die Gruppe nicht mehr vor Ort. Eine Seitenscheibe des Fahrzeugs war geöffnet. Durch den Besitzer des Autos konnte ermittelt werden, dass ein Adapter sowie eine Zigarettenschachtel entwendet worden sei. Der Schaden dürfte sich auf etwa 50 Euro belaufen.

Im Nahbereich des Tatorts wurde eine Gruppe von drei Personen festgestellt und eine Personenkontrolle durchgeführt. Ob die drei im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrräder gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 20.05.2023 um 20 Uhr bis zum 21.05.2023 um 09 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Fahrräder im Wolfsgrubenweg. Die Fahrräder waren zu dieser Zeit verschlossen in einer Hofeinfahrt abgestellt. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um zwei Tourenräder der Marke Ternlink (1x schwarz, 1x bunt). Die Schadenshöhe beträgt rund 1.350 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 14.05.2023 bis 21.05.2023 in eine Gartenlaube eines Gartengrundstücks in einer Kleingartenanlage in der Riedstraße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht in die Laube einzudringen. Eine Wildtierkamera, die im Bereich der Tür angebracht war, wurde entwendet.

Der Sachschaden durch Hebelspuren an der Laubentür sowie durch den Diebstahl wird auf knapp 80 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

„Enkeltrick“ erfolgreich abgewendet

Ludwigshafen (ots) – Die 87-jährige Geschädigte erhielt am Freitagabend einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person. Mit dem bekannten Modus Operandi des sogenannten „Enkeltricks“ wurde sie davon überzeugt, dass es sich beim Anrufer um ihren Bekannten handle.

Der Anrufer brach das Telefonat allerdings ab, als ein Mitbewohner der Geschädigten den Anruf übernahm. Der Bekannte der Geschädigten bestätigte ihr auf Nachfrage, dass er nicht angerufen habe und es sich um einen Betrugsversuch handeln muss.