Zigarettenautomat beschädigt

Worms (ots) – Ein Zigarettenautomat im Berliner Ring wurde am gestrigen Abend von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Gegen 22 Uhr konnte ein Anwohner beobachten, wie ein Mann mit einem Stein auf den Automaten einschlug, bevor er davonlief. Der Täter konnte nur vage als Mann mit Glatze, schlank sowie mit T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet beschrieben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Krad – Fahrer leicht verletzt

Worms (ots) – Am Samstagvormittag gg. 10:45 Uhr kam es in der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer. Der 48-Jährige Renault Fahrer aus Worms befuhr die Mozartstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße und übersah beim Linksabbiegen in die Alzeyer Straße den 68-Jährigen Wormser auf seinem Motorrad.

Der Motorradfahrer befuhr seinerseits auf seiner Kawasaki die bevorrechtigte Alzeyer Straße in Richtung Pfeddersheim. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 68-jährige leicht durch den Sturz und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Worms verbracht.

Die Alzeyer Straße musste für die Unfallaufnahme zwischen Schwimmbad und Erenburger Straße für 15 Minuten kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierbei kam es jedoch nur zu leichten Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Worms (ots) – Eine 64-Jährige Osthofenerin befuhr mit ihrem PKW in Osthofen die Rheinstraße in Richtung Beethovenstraße. An der Einmündung Rheinstraße/Beethovenstraße musste die 64-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein hinter ihr befindlicher 17-Jähriger Rollerfahrer und fuhr auf den PKW auf.

Durch den Unfall wurde der 17-Jährige Osthofener verletzt und musste ins Klinikum nach

Worms verbracht werden. Im Einsatz befand sich neben Polizei noch der Rettungsdienst.

Kreis Alzey-Worms

Frontal in Mittelschutzplanke gekracht

A61/Eppelsheim (ots) – Weil er möglicherweise kurz eingeschlafen war, fuhr ein 23-jähriger mit seinem PKW am 21.5.2023 gegen 05:50 Uhr auf der A 61 bei Eppelsheim in die Schutzplanke. Der Mann gab an, dass er zunächst der Mittelschutzplanke sehr nahekam, mit dieser jedoch nicht kollidierte. Er zog sein Auto jedoch im Schreck ruckartig zunächst nach rechts und dann nach links.

Infolgedessen kollidierte der 23-Jährige frontal mit der Mittelschutzplanke. Der 23-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand ein Frontschaden, dessen Höhe die Polizei auf ca. 5.000 Euro schätzt.

Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Mehrfach in Schutzplanke gekracht

A 63/Albig (ots) – Weil er möglicherweise durch sein Smartphone abgelenkt war, krachte ein 39-Jähriger mit seinem PKW am 20.5.2023 gegen 13:25 Uhr gleich mehrfach in die Schutzplanken. Der Mann, der in Höhe des Autobahnkreuz Alzey die A63 in Richtung Mainz befuhr, geriet dabei von der Fahrbahn ab und prallte abwechselnd mehrfach in die rechte und auch in die linke Schutzplanke.

Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste abgeschleppt. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die genaue Schadenshöhe an den Schutzplanken steht noch nicht fest.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

9-jähriges Kind bei Unfall verletzt

Alzey (ots) – Am Dienstag 16.05.2023 gegen 14:00 Uhr kam es in Bechtheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen verletzt wurde. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin befuhr in Bechtheim die Gaustraße in Richtung Monzernheim. Zeitgleich spielten 3 Kinder auf dem dortigen Bürgersteig.

In dem Moment als die 39-Jährige die spielenden Kinder passierte, rannte die 9-Jährige unvermittelt von rechts hinter geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn.

Trotz Vollbremsung und einem Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem PKW nicht verhindert werden. Das Kind wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.