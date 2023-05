Kanaldeckelwurf von Mombacher Hochtangente (Foto)

Mainz-Mombach (ots) – Totalschaden an Fahrzeug, potentiell beschädigtes Gebäudedach und Partymüll auf der Hochtangente sind das Ergebnis einer gefährlichen Aktion am Wochenende. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf der gesperrten Hochstraße insgesamt 3 Kanaldeckel durch unbekannte Täter ausgehoben und von der Brücke geworfen.

Hierbei durchschlug ein Kanaldeckel das Dach eines unter der Tangente parkenden Fahrzeugs, wodurch Totalschaden daran entstand. Die anderen Kanalabdeckungen konnten auf dem Dach des Tierschutzvereins und unmittelbar neben einem geparkten Auto aufgefunden werden. Ob an dem Dach des Tierheims ein Schaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Absuche der Hochstraße konnten durch die Einsatzkräfte diverse alkoholische Getränke und weitere Utensilien aufgefunden werden, welche möglicherweise durch die Täter zurückgelassen wurden.

Die Kanaldeckel wurden zwecks Spurensicherung sichergestellt. Personen kamen bei dieser potentiell lebensgefährlichen Aktion nicht zu Schaden und wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, auch nicht gefährdet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. die Personengruppe beschreiben kann oder gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Motorrad-Unfälle am Christi Himmelfahrt Wochenende

Region Mainz (ots) – Das gute Wetter am verlängerten Wochenende lockte viele Motorradfahrer auf die Straßen. Hierbei kam es in der Region um Mainz zu insgesamt 7 Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Krafträdern. Bei zwei dieser Unfälle wurden Verkehrsteilnehmer schwer verletzt und in einem Fall kam ein Motorradfahrer ums Leben.

Die Unfälle mit Schwerverletzten geschahen zum einen auf der L108 in Hüffelsheim und zum anderen auf der B47 in Albisheim (Pfrimm). Der tödliche Unfall ereignete sich, wie bereits am 20.05.2023 berichtet, auf der B9 bei Bingen.

Motorradfahrende sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, da sie bei Unfällen ein deutlich höheres Verletzungsrisiko haben. Insbesondere zu Saisonbeginn steigt die Zahl der Motorradfahrer im Straßenverkehr. Daher muss das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer geschärft werden.

Aufgrund ihrer schmalen Silhouette werden Krafträder bei schlechten Sichtverhältnissen häufig übersehen. Es besteht die Möglichkeit auch an den Motorrädern oder Helmen reflektierende Aufkleber anzubringen, um besser gesehen zu werden.

An Kreuzungen und Einmündungen kommt es besonders häufig zu Unfällen mit Motorradfahrenden. Biker sollten sich Kreuzungen deshalb defensiv nähern und im besten Fall Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen. Wenn unklar ist, ob die andere Person die Vorfahrt tatsächlich gewährt, sollte man besser auf das Vorfahrtsrecht verzichten.

Mögliche Unfallursachen sind vielfältig und sicherlich nicht ausnahmslos bei den Motorradfahrern zu suchen. Daher sollten alle Verkehrsteilnehmer grundsätzlich vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit und nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln fahren.

Taschendiebe mischen sich unter Feiernde

Mainz-Oberstadt (ots) – Am späten Freitagabend nutzten zwei 16- und 15-Jährige Mainzer die Gastfreundschaft einer feiernden Personengruppe im Volkspark aus und versuchten dort eine Tasche zu entwenden. In einem scheinbar unbemerkten Moment, nahmen die zwei Täter eine am Boden

liegende Tasche, mitsamt Handy und Wertsachen an sich und rannten unvermittelt davon. Durch die aufmerksame Gruppe konnten die zwei jedoch verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Durch die Einsatzkräfte konnte bei der Personendurchsuchung das Diebesgut aufgefunden werden. Da auch fadenscheinige Erklärungsversuche keinen Erfolg bei den Polizeibeamten hatten, haben die 2 nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren zu rechnen.

Gemäß dem Paragraphen 127 der Strafprozessordnung ist, unter gewissen Voraussetzungen, jedermann befugt eine flüchtige Person festzuhalten, sofern sie auf frischer Tat betroffen wird.

Kreis Mainz-Bingen

Ohne Benzin im Tank und falsche Kennzeichen montiert

A 61/Bingen (ots) – Ein 61-jähriger Motorradfahrer meldete sich am 20.5.2023 gegen 15:53 Uhr über eine Notrufsäule bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und gab an, kein Benzin mehr zu haben. Er war auf der A 61 in Höhe Bingen liegengeblieben. Vor Ort stellte seine Streife der Autobahnpolizei fest, dass der 61-Jährige nicht nur keinen Sprit mehr im Tank hatte, sondern

auch, dass das Kennzeichen nicht zum Motorrad gehörte.

Der Mann hatte kurzerhand, um sein neu gekauftes Motorrad nach Hause zu überführen, die

Kennzeichen von seinem alten noch zugelassenen Motorrad zu Hause abgeschraubt und auf das neue montiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 61-jährige Biker muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.