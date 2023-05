Polizei fasst Täter nach versuchtem Einbruch in ein Einkaufsgeschäft

Sinsheim (ots) – Nachdem ein Zeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02 Uhr, ein lautes Knallgeräusch in der Hauptstraße hörte und eine randalierende Personengruppe vermutete, wählte dieser kurz darauf den Notruf der Polizei.

Die Beamten des Polizeirevier Sinsheim suchten daraufhin die Örtlichkeit auf und konnten neben einer eingeschlagenen Glas-Eingangstür eines Einkaufsgeschäfts ebenso drei vor der Tür stehende Männer feststellen, die bei erblicken der Streifenwägen die Flucht in Richtung Burgstraße ergriffen. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei

Männer gestellt und festgenommen werden.

Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig und wird wie folgt beschrieben:

männlich, bekleidet mit grauer Jeans, dunklem Oberteil, schwarze Mütze, Umhängetasche o.ä.

Die Videoaufzeichnungen vor dem Einkaufgeschäft wurden gesichert und werden nun durch die Ermittler/Ermittlerinnen ausgewertet. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere jene, die durch ihre Hinweise vor Ort mitwirkten, sich unter der Telefonnummer: 07261/690-0 zu melden.

Mehrere E-Scooter entwendet

Hockenheim (ots) – Gleich drei E-Scooter wurden am vergangenen Wochenende in Hockenheim entwendet. Am späten Samstagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein E-Scooter vom

Gelände einer Vereinsgaststätte in der Waldstraße entwendet. Bei dem entwendeten Roller handelt es sich um einen MiScooter Pro 2 der Marke Xiaomi in der Farbe Anthrazit. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 500 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwischen 24-0:15 Uhr zwei E-Scooter in der Hermann-Paul-Müller Straße entwendet. Bislang unbekannte Täter betraten das Grundstück und entwendeten die beiden E-Roller, welche zum Laden neben der Hauseingangstür gestanden hatten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein E-Roller hat die Farbe schwarz, der zweite ist ein E-Scooter der Marke New Hover, Typ S10, ebenfalls in der Farbe schwarz. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Unfallflucht – Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich hinterlassen

Schönau (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Ein- oder Ausparken am Freitag zwischen 18:50-19 Uhr auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hauptstraße einen geparkten Renault und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch die Kollision wurde der hintere Stoßfänger des Renault beschädigt und ein Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich verursacht.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen silberfarbenen Kleinwagen der Marke Daimler-Benz gehandelt haben. Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer: 06223/9254-0 zu melden.

Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Leitplanken auf der BAB 5

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Der Fahrer eines Fiat Punto verursachte am Samstagabend gegen 22.00 Uhr einen Unfall auf der BAB 5, AS Hirschberg bei der Ausfahrt von Frankfurt nach Heddesheim. Aufgrund eines Reifenplatzers kam er vom rechten Fahrstreifen ab und kollidierte zunächst mit dem Anpralldämpfer (Fahrbahnteiler) zu Beginn der AS Hirschberg.

Durch diese Kollision wurde der Fiat weiter in die Tangente geschleudert. Hier kollidierte

er mit der linken Leitplanke und wurde weiter in die rechte Leitplanke geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer am Unfallgeschehen beteiligt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim konnte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrgenommen werden. Ein Test der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von über 3 Promille.

Am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt 8 Leiplanken und ein Anpralldämpfer beschädigt. Der Führerschein des Fiat-Fahrers wurde beschlagnahmt. Weiterhin wird ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Unfallverursacher nach Unfall auf der BAB 6 flüchtig

Dielheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Opels mit einer Schutzplanke auf der BAB 6 in Höhe der AS Sinsheim-AS Wiesloch/Rauenberg. Zuvor war der 23-jährige Fahrer von einem weißen Transporter überholt worden, als dieser plötzlich den Fahrstreifen nach rechts wechselte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Opel-Fahrer, ebenfalls nach rechts, aus und es kam zur Kollision mit der Schutzplanke. Hierbei wurden die Seitenairbags ausgelöst. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06227/35826-0 beim Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf des

Polizeipräsidiums Mannheim zu melden.

Autofahrerin verursacht Auffahrunfall und flüchtet

Weinheim, B 38 (ots) – Eine bisher unbekannte Autofahrerin löste am Sonntag gegen 10:30 Uhr ein Unfall aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Die unbekannte Autofahrerin fuhr von der B 3 kommend den Beschleunigungsstreifen auf die Westtangente in Fahrrichtung Weinheim entlang.

Als die Autofahrerin den Beschleunigungsstreifen verlassen wollte, um auf die B 38 zu gelangen, bremste diese aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ihr Fahrzeug ab, sodass eine dahinter befindliche Mercedes-Fahrerin ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine weitere Autofahrerin, welche die Westtangente in Richtung Weinheim kommend aus dem Saukopftunnel befuhr, gelang es jedoch nicht mehr, trotz eingeleiteter Vollbremsung, einen Aufprall zu verhindern und fuhr der Mercedes-Fahrerin hinten auf. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens liegt nach bisherigen Unfallermittlungen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen Kleinwagen der Marke VW mit orangefarbener Lackierung gehandelt haben. Das Fahrzeug soll zudem eine Heidelberger Zulassung gehabt haben. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder weitere Angaben zum Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201 / 1003-0, in Verbindung zu setzen.