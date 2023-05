Kaiserslautern: 16-Jährige im Zug sexuell belästigt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.05.2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens des PP Westpfalz darüber informiert, dass im Zug S 38131 eine 16-jährige Amerikanerin durch einen arabisch sprechenden Mann gegen ihren Willen umarmt und auf die unbekleideten Beine geküsst wurde. Im Anschluss hätte der Täter gegenüber der Geschädigten auf

arabisch geäußert, dass er sie vergewaltigen möchte.

Zwei Zeugen, die den Vorfall mitbekamen und ebenfalls die arabische Sprache beherrschten, eilten

der 16-Jährigen zu Hilfe. Dabei zog der Täter einen Zeugen an den Haaren und zerriss dessen T-Shirt. Zwei weitere Zeugen verständigten währenddessen die Landespolizei.

Am Bahnhof Einsiedlerhof gelang es den Helfern schließlich den Täter aus dem Zug zu drängen. Durch die Landespolizei wurde der Bahnhof Einsiedlerhof im Nachgang bestreift, jedoch konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Die 16-Jährige und die vier Zeugen verließen den Zug am HBF Kaiserslautern und wurden im Bundespolizeirevier Kaiserslautern zu dem Sachverhalt befragt. Eine Videoauswertung wurde veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Erneuter Einbruch in Firmengebäude in Siegelbach

Kaiserslautern (ots) – Erneut ist ein Firmengebäude in Siegelbach am verlängerten Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 17:30 Uhr und Samstagnachmittag 15:40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumen in der Straße „Sauerwiesen“. Vermutlich sind sie über einen Baustellenzaun auf das Gelände gelangt.

Im Anschluss beschädigten die Täter ein Rolltor und gelangten so in die Werkstatträume. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge Werkzeug im Wert von über 2.000 Euro. Bereits Anfang April drangen Unbekannte in das Gebäude ein.

Ob bei den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Polizei Kaiserslautern aufzunehmen. |elz

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei zog am frühen Sonntagmorgen in der Zollamtstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 22-Jährige zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Doch damit nicht genug:

Während die Beamten mit dem Autofahrer sprachen, fiel ihnen auf, dass er nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Im Anschluss wurden nicht nur die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sondern auch eine Blutprobe veranlasst. Diese soll Aufschluss über die genaue Alkoholisierung des 22-jährigen Mannes geben. Nun wird nicht nur wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugführer ermittelt, sondern auch wegen Trunkenheit

im Verkehr.

Der Halter des Dodge Chargers muss sich ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten, da er es duldete, dass jemand ohne gültigen Führerschein sein Fahrzeug fuhr. |kfa

Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Glockenstraße ermittelt die Polizei. Der Halter des beschädigten Mercedes GL 350 parkte seinen Wagen am Sonntagabend, um 19:30 Uhr in der Glockenstraße, vor der Hausnummer 23. Gegen viertel vor neun kam er an sein Fahrzeug zurück und entdeckte einen Streifschaden.

Wer diesen verursacht hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher auf einem E-Scooter unterwegs war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Fröbelstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, da aus einem umgefallenen Roller Betriebsstoffe ausliefen. Zusätzlich waren mehrere Autos in der Straße beschädigt worden.

Eine Polizeistreife stellte mindestens 3 betroffene Fahrzeuge fest, bei denen der Außenspiegel abgetreten wurde. Ein weiterer betroffener Halter meldete sich gegen Mittag bei der Polizei. Auch an seinem Auto wurde der Spiegel beschädigt.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zu Sonntag Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Diebstahl aus Sportkabine

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Reihe von Diebstählen. Aus der Umkleidekabine einer Sportstätte in der Hermann-Löns-Straße haben Unbekannte am Sonntagmorgen mehrere Gegenstände gestohlen. Neben Kleidungsstücken und einem Rucksack wurde auch eine silberne Halskette mit einem Kreuz als Anhänger entwendet.

Laut den geschädigten Sportlern hätten sie die Kabine gegen 11 Uhr verlassen und erst bei ihrer Rückkehr um 11.45 Uhr festgestellt, dass das Hab und Gut fehlte. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei

der Polizei in Kaiserslautern melden.

Damit Diebe sich nicht in Umkleidekabinen bedienen können: Wertsachen mit in die Halle oder auf den Rasen nehmen. Während des Sports alles einer bekannten Person anvertrauen, die dann darauf aufpasst. |kfa

Verkehrsunfallflucht durch Zeuge geklärt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Apfelstraße, ein Verkehrsunfall. Der 83-jährige Unfallverursacher streifte beim vorbei fahren einen anderen, ordnungsgemäß geparkten PKW und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern.

Der Unfall wurde glücklicherweise durch eine zufällig anwesende, 82-jährige Zeugin beobachtet, welche sich das Kennzeichen des Flüchtigen notieren konnte und den Vorfall anschließend der Polizei meldete. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt zirka 2.000 Euro. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren zu. |FZ

Rollerbrand durch technischen Defekt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend geriet in der Hildegardstraße, der geparkte Elektroroller eines 71-jährigen Mannes in Brand. Glücklicherweise wurde das Feuer durch den Besitzer rechtzeitig festgestellt und konnte gelöscht werden. Als Brandursache wurde durch die zwischenzeitlich eingetroffene Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, ein technischer Defekt an der

Batterie des Rollers vermutet. |FZ

Witterung trübt die Motorrad-Kontrollwoche

Westpfalz (ots) – Leider von schlechtem Wetter war die angekündigte „Kontrollwoche Motorradsicherheit“ in der Westpfalz geprägt. Die Folge: Einige der geplanten Kontrollen mussten buchstäblich ins (Regen-)Wasser fallen. Unterm Strich blieben vier größere Kontrolleinsätze, bei denen das Hauptaugenmerk auf motorisierten Zweiradfahrern lag. Allerdings sorgte auch hier das Wetter teilweise dafür, dass nur wenige „Biker“ unterwegs waren, beziehungsweise mit angepasstem Tempo fuhren.

Den Auftakt zur Kontrollwoche machte eine Geschwindigkeitsmessung am 12. Mai in der Südwestpfalz auf der L496. Aber auch hier spielte das Wetter nur bedingt mit. So kam es, dass es am Ende der rund fünfstündigen Kontrollmessungen keine einzige Beanstandung im Bereich der motorisierten Zweiräder gab.

Bei der parallel durchgeführten Überprüfung von Motorrädern hinsichtlich nicht zulässiger technischer Veränderungen handelten sich zwei Fahrer Anzeigen ein. Insgesamt 14 Maschinen wurden im Kontrollzeitraum unter die Lupe genommen.

Nicht viel anders sah es zwei Tage später (14. Mai) bei einer Abendkontrolle auf der B37 zwischen Hochspeyer und Frankenstein aus. In fünf Stunden passierten knapp 500 Fahrzeuge die Messstelle; von den vorbeikommenden Motorradfahrern hielten sich aber alle an das vorgegebene Tempolimit.

Mehr zu tun hatten die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle am Folgetag (15. Mai) auf der B48 im Bereich Waldleiningen in Höhe der Einmündung zur L504. Hier wurden am Nachmittag innerhalb von fünf Stunden insgesamt 167 Fahrzeuge gemessen. 44 waren zu schnell, davon elf Motorräder. Am deutlichsten über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h lag ein Zweirad-Fahrer, der mit 92 km/h vorbeirauschte. Er muss nun mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Bußgeld in Höhe von knapp 350 Euro rechnen.

Ebenfalls auf der B48, aber an anderer Stelle, wurde zum Abschluss der Kontrollwoche am vergangenen Samstag (20. Mai) noch eine Messung mit dem Lasergerät durchgeführt. Trotz des vergleichsweise guten Wetters kamen nur 22 Motorräder an der Kontrollstelle in Höhe der Hochspeyerer Jugendherberge vorbei. Drei davon fuhren zu schnell durch den 50er-Bereich, zwei von ihnen lagen so deutlich über dem Limit, dass sie nun ebenfalls Fahrverbote erhalten. Den Negativrekord stellte ein Biker mit gemessenen 110 km/h auf – also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Auch er kann zwei Punkte auf seinem Konto in Flensburg verbuchen; bei ihm liegt das Bußgeld allerdings bei mehr als 500 Euro.

Auch außerhalb der Kontrollwoche Motorradsicherheit wird das Polizeipräsidium Westpfalz die Geschwindigkeitskontrollen fortsetzen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Betrunken am Steuer

Mehlingen (ots) – Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Mehlingen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 07 Uhr fiel den Beamten auf einer Streifenfahrt ein Auto auf, das mitten auf der Straße stand. Am Pkw lehnte ein stark alkoholisierter 27-Jähriger, mit dem eine

Konversation aufgrund sprachlicher Barrieren nicht möglich war.

Zufällig tauchte der Ehemann der Halterin des Pkw vor Ort auf. Mit ihm konnte der Sachverhalt

erörtert werden. Nach Angaben des Mannes hatte er den Wagen in eine Werkstatt gebracht. Dort wurde das Fahrzeug aber offenbar von dem 27-Jährigen für eine Spritztour „ausgeliehen“. Bei ihm handelt es sich um einen Familienangehörigen des Werkstattbesitzers.

Der 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Halter übergeben. Der 27-Jährige blickt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. |elz