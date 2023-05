Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kirchheim: Alkohol im Straßenverkehr

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntag, 21.05.2023, gegen 19:15 Uhr stellten die Beamten bei Autofahrer Alkoholgeruch in der Ausatemluft fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,62 Promille BAK. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):