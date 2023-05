Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am 20. Mai 2023 kontrollierte eine Streife des Bundespolizeireviers Neustadt an der Weinstraße einen 29-jährigen Polizeipflichtigen, da dieser bei einer Fahrscheinkontrolle im Zug kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Die Person wies sich mit seinem albanischen Reisepass, einer albanischen Identitätskarte sowie einem albanischen Führerschein aus. Aufgrund der fehlenden Stempellage im Pass erhärtete sich jedoch der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland, weshalb der Polizeipflichtige zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße verbracht wurde. Hier wurde nach Abnahme der Fingerabdrücke festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag, wonach dieser wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eine Restfreiheitsstrafe von 698 Tagen verbüßen muss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person in die JVA Frankenthal verbracht und Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland sowie wegen Betruges eingeleitet.

Neustadt: Mit gefälschtem Führerschein zur Arbeit gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit gefälschtem Führerschein zur Arbeit gefahren ist ein 31-Jähriger aus Pirmasens mit seinem Transporter, als er am 22.05.2023 um 08:00 Uhr in der Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass der durch den Fahrer ausgehändigte ausländische Führerschein eine Totalfälschung darstellte. Für den Mann war daher die Fahrt beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Arbeitskollegen übergeben. Nun muss sich der Pirmasenser in zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 20.05.2023, kam es in den späten Abendstunden in der Straße Am Speyerbach, zu einem Zwischenfall zwischen einem 19- jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Fußgänger. Demnach trat der unbekannte Fußgänger dem vorbeifahrenden Fahrradfahrer gezielt gegen das Vorderrad. Der 19-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde der Radfahrer verletzt und musste am Folgetag in einem Krankenhaus behandelt werden. Ferner wurde das hochwertige Fahrrad beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):