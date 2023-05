Kreis Kaiserslautern – Am diesjährigen Europäischen Wettbewerb hatten sich aus dem Landkreis Kaiserslautern sechs Schulen beteiligt: Das Sickingen-Gymnasium Landstuhl, das Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach, die Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl, die Grundschule Queidersbach, die Integrierte Gesamtschule Am Nanstein in Landstuhl und die Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn.

Insgesamt sind 204 Arbeiten zu den ausgeschriebenen Themen entstanden. Davon wurden 95 Arbeiten bei der Kreisjury eingereicht, die nach der ersten Jurierung weiter an die Landesjury gingen. Insgesamt gab es 72 Preisträgerinnen und Preisträger auf Landkreisebene, 27 auf Landes- und drei auf Bundesebene.

In dem diesjährigen Motto „Europäisch gleich bunt – Junge Visionen für ein Europa der Vielfalt!“ stecke viel Interpretationspotential, meinte Landrat Ralf Leßmeister bei der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler am 16. Mai im Deutschordensaal der Kreissparkasse. Auch Deutschland werde immer bunter und das sei auch gut so, betonte der Landrat und verwies auf die erwünschte Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften, auf die man mittlerweile angewiesen sei.

„Die europäische Union steht mitten in einer Zeitenwende. Die russische Invasion in der Ukraine lässt alte Gewissheiten schwinden und zwingt die EU, sich nach innen wie auch nach außen neu aufzustellen“,

betonte Leßmeister. Der Wettbewerb sei Aufruf und Anlass, sich aktiv mit Europa auseinanderzusetzen. Umso mehr freue er sich über die tollen künstlerischen Arbeiten, die die Schülerinnen und Schüler zu den unterschiedlichen Themenbereichen gestaltet haben.

Landrat Leßmeister ehrte die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Kreisebene und Steffen Luba überreichte als Mitglied der Europa-Union Kreisverbands Kaiserslautern Urkunden an Landes- und Bundessieger. Die Musik-Band des Reichswald Gymnasiums gab der Preisverleihung einen feierlichen Rahmen.