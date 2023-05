Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots) – Weil eine 58-jährige Frankenthalerin mit ihrem Pkw in der Mahlastraße Schlangenlinien fuhr, wurde durch eine Zeugin am Samstagmittag um 14:25 Uhr die Polizei Frankenthal verständigt. Ein Streifenteam konnte die Frau schließlich in der Frankenthaler Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei der Fahrzeugführerin wurde ein Atemalkoholwert von 3,18 Promille festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfall: Mutter und Kind leicht verletzt

Frankenthal (ots) – Am 11.05.2023 kam es gegen 16 Uhr in der Karolinenstraße beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 3-jähriges Kind und eine 27-jährige Frau leicht verletzt wurden. Die 73-jährige Fahrerin nahm die Fußgänger im Rückspiegel wahr, wollte abbremsen, verwechselte nach eigenen Angaben allerdings das Bremspedal mit dem Gaspedal.

Die 27-jährige Frau und ihr Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug der 73-jährigen Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.