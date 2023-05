Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch in Bürogebäude des Zentralfriedhofs Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 19.05.2023, 17:00 Uhr und dem 20.05.2023, 10:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude des Zentralfriedhofs Neustadt in der Landauer Straße eingebrochen. Eine Reinigungskraft stellte bei Arbeitsbeginn eine eingeschlagene Scheibe fest und wählte den Notruf. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein, öffneten gewaltsam verschlossene Zimmertüren sowie Büroschränke und durchwühlten diese. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ob durch die Täter etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):