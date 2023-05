Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) – Der Polizei Bad Dürkheim ging am Sonntagmorgen, 21.05.2023, gegen 04:35 Uhr, ein Zeugenhinweis ein, dass eine alkoholisierte Frau Auto gefahren sei. Die 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bad Dürkheim konnte unweit ihres PKWs in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ eingeleitet.

Bad Dürkheim: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Drei bislang unbekannte Täter sprachen am Samstagabend, gegen 22:25 Uhr, einen 33-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim an, gingen auf diesen los, schlugen und traten auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann ein. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und Hautabschürfungen. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus. Drei Zeugen zeigten Zivilcourage, eilten zur Hilfe und sprachen die Täter an. Die Täter flüchteten zu Fuß und konnten nicht mehr festgestellt werden. Die drei männlichen Täter sollen ca. 15-20 Jahre alt sein, schwarze Kleidung und eine Umhängetasche getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zur Tat geben können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Großkarlbach: Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Drogenfund

Großkarlbach/L520 (ots) – Am 21.05.2023 wurde im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle in Großkarlbach um etwa 00:05 Uhr ein PKW mit einem männlichen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrer deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Zudem schwankte der Fahrer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug und wies drogentypische, körperliche Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,85 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte außerdem positiv auf die Stoffgruppen THC, Amphetamin und Kokain.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte Amphetamin und Kokain im einstelligen Grammbereich aufgefunden werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Großkarlbach: Kontrolle eines Fahrzeugführers unter Alkohol und Betäubungsmitteln – Auffinden von Betäubungsmitteln

Großkarlbach (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Großkarlbach wurde am Sonntagmorgen dem 21.05.2023 um 00:05 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Dirmstein mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,85 Promille. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis, sowie Amphetamin und Kokain. Im Rahmen der Durchsuchung der Person und des Pkw konnten auch geringe Mengen an Amphetamin und Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Dirmsteiner wurde schließlich zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle in Grünstadt verbracht. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lambrecht: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss kontrolliert

Lambrecht (ots) – Am 20.05.2023 gegen 10:15 Uhr wurde durch Beamte der PI Neustadt ein E-Scooter kontrolliert, welcher die Bahnhofstraße in Lambrecht befuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 26-jährigen Fahrer fest, weshalb mit ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Am 21.05.2023 gegen 02:00 Uhr wurde in der Martin-Luther-Straße in Neustadt ein weiterer E-Scooter kontrolliert. Der 17-jährige Fahrer räumte im Gespräch mit den Polizisten ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin 0,78 Promille, weshalb auch gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG eingeleitet wurde.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):