Gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, geriet ein 20-Jähriger mit zwei 18-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Auf dem Nachhauseweg verfolgten die 18-Jährigen den Geschädigten mit dem Auto. In der Tullastraße in Speyer schlugen und traten sie den 20-Jährigen. Anschließend flüchteten sie von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Kopf und Bauchbereich und wurde zwecks weiterer medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere geparkte PKW in der Bernatzstraße in Speyer beschädigt. Insgesamt vier dort abgestellte Fahrzeuge wurden augenscheinlich mutwillig von einem noch unbekannten Täter zerkratzt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer unter Tel: 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.