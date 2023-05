Widerstand und Beleidigung gegen Polizeivollstreckungsbeamte

Maikammer (ots) – Am 21.05.2023 gegen 02:14 Uhr wurden der PI Edenkoben Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau am Schwimmbad in Maikammer gemeldet. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe der Mann dann der Frau mehrfach eine Ohrfeige gegeben. Bei Eintreffen der Streife wollte der Mann sich zunächst entfernen um der Personalienfeststellung zu entgehen.

Nachdem er daran gehindert worden war, schlug er ziellos um sich und begann die Beamten zu beleidigen. Auch seine Frau ging nun auf die Beamten los und schlug auf diese ein. Das Ehepaar durfte im Anschluss getrennt seine Nacht in einer der Gewahrsamszellen verbringen. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde beiden eine Blutprobe entnommen.

Scheiben an drei PKW’s eingeschlagen

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an 3 PKW’s, die in der Remlingstraße/Schillerstraße und in der Tanzstraße in Edenkoben geparkt waren, die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurde eine Handtasche, Geldbörse, Bargeld und eine Motorsäge entwendet.

Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragungen gab sich ein Zeuge zu erkennen, der gegen 02 Uhr drei männliche Personen im Alter um die 20 Jahre an einem der Fahrzeuge beobachtet hatte.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Alleinunfall mit Motorradfahrer

Maikammer (ots) – Am Samstagabend 20.05.2023 befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Aachen die Kalmithöhenstraße in Richtung Maikammer. Hinter einer Linkskurve überfuhr dieser einen ca. 25 cm langen Stock.

Aufgrund eines folgenden Fehlers beim Bremsen kam der 21-Jährige zu Fall und prallte auf den Bordstein. Durch den Sturz erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnte nach kurzer Überprüfung das Krankenhaus wieder verlassen.

Dachhaie unterwegs

Venningen (ots) – Am Samstag 20.05.2023 meldete sich ein Bürger aus Venningen und teilte mit, dass in der Hauptstraße ein verdächtiger Kleintransporter von Hof zu Hof fahren würde. Bei der Überprüfung konnten mehrere Männer an einem Anwesen festgestellt werden. Der Eigentümer des Anwesens gab an, dass die Männer plötzlich im Hof standen und direkt anfingen an der Dachrinne zu arbeiten.

Für die Dachrinne wurde dann ein völlig überzogener Preis aufgerufen. Die Überprüfung der Männer ergab, dass alle einschlägig in Erscheinung getreten waren. Gegen einen der Männer lag sogar ein Haftbefehl vor. Nach Bezahlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Roschbach Trunkenheitsfahrt

Roschbach (ots) – Während einer Verkehrskontrolle in den Samstagabend 20.05.2023 wurde bei einer Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille.

Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Aufgrund der Überschreitung der Promillegrenze erwarten die Fahrzeugfahrerin ein Fahrverbot von einem Monat.

Verkehrsunfallflucht Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Samstag 20.05.2023 zwischen 07-11:30 Uhr, hatte ein Winzer seinen PKW an einem Wirtschaftsweg nördlich der K6 zwischen Kreisel am Fitnessstudio und Einmündung zur A65 abgestellt.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte in diesem Zeitraum das Heck des Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Schäden dürfte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen Traktor oder um ein Geländefahrzeug handeln.