Winzenheim (AJ) – Der Sicherheitstag der „Blaulichtfamilie“ auf dem Scheunenplatz, am 20.05.2023 von 10-16 Uhr, war erneut ein voller Erfolg. Über den ganzen Tag hinweg war reger Besuch, insbesondere von Familien mit Kindern. Diese konnten sich in der Hüpfburg austoben, beim Zielspritzen mit der Kübelspritze auf einer Spritzwand das Löschen üben und sich in die ausgestellten Einsatzfahrzeuge setzen.

Alle Fragen von Jung und Alt wurden von den Kameraden beantwortet. An Infoständen der Feuerwehr, dem ASB und der Polizei, konnte man sich über die verschiedenen Tätigkeiten informieren. Die Polizei war mit ihrem Sicherheitsmobil vor Ort, in dem auch die verschiedenen auf dem Markt befindlichen Schlösser ausgestellt wurden.

Würstchen, Pommes, Kuchen, Popcorn und Zuckerwatte fanden guten Zuspruch. Und das Wetter spielte auch mit. Um 12:00 Uhr zeigten die Jugendfeuerwehrleute den Zuschauern einen „trockenen“ Löschangriff mit 3 C-Rohren.

Um 14:00 Uhr wurde eine gemeinsame Technische Hilfe Übung von Feuerwehr und ASB durchgeführt. Die Zuschauer erlebten, wie ein Verkehrsunfall mit einem PKW von den Rettungskräften abgearbeitet wurde.

Im Vordergrund stand die Patienten gerechte Rettung, damit sich die erlittenen Verletzungen des Patienten nicht verschlimmern. Nach erfolgter Erstversorgung des Patienten und der durchgeführten technischen Rettung mit hydraulischem Spreizer und Rettungsschere, konnte der Fahrer nach entfernen des Daches auf einem Spineboard (Rettungsbrett) liegend nach hinten weg aus dem Fahrzeug geholt und dem Rettungsdienst übergeben werden.

In einigen Gesprächen mit Kindern, Eltern und Erwachsenen, konnten einige Interessenten für die Kreuznacher Flämmchen und die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. Bleibt nun abzuwarten, ob sie auch zu den nächsten Diensten kommen werden.

Ein Schnupperdienst für Interessierte findet am kommenden Mittwoch 24.05.2023 um 19:00 Uhr im Gerätehaus des Löschbezirks Nord in der Charles-de-Gaulle-Str. 1 statt.

Sollte Jemand aus der Bad Kreuznacher Bevölkerung Interesse haben die Wehrleute zu unterstützen, ist er sehr gerne gesehen.

Feuerwehr, ASB, Polizei und Ortsvorsteher Mirco Kohl waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

Der Ortsvorsteher freute sich sehr, dass der von Feuerwehr, ASB und Polizei durchgeführte Sicherheitstag im Stadtteil Winzenheim bereits zum zweiten Mal so gut angenommen wurde.

Damit hat sich die gemeinsame Initiative hier etabliert. Der Ort ist ideal und das Interesse an dem wichtigen Thema Sicherheit ist groß.

Mirco Kohl dankte ganz herzlich den Kräften der Blaulichtfamilie für ihre wertvolle Arbeit Tag für Tag

und für die Informationen und Aktionen heute.

Sie sind für alle Altersgruppen sehr ansprechend und ausgesprochen hilfreich gewesen.