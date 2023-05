Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 20.05.2023 wurde gegen 21:55 Uhr, durch Passanten eine stark blutender Mann auf der Wiese an der Rheinschanzenpromenade aufgefunden. Der Verletzte konnte lediglich angeben, dass er von Unbekannten mit einem Messer am Bein verletzt worden sei. Aufgrund der schnellen Ersthilfe sowie einer Notoperation besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr.

Der Zusammenhang zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt wird geprüft. Näheres ist jedoch nicht bekannt, weshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, darum gebeten werden, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen am Rhein,

Telefon : 0621/963-2122 oder Email: piludwigshafen1@polizei.rlp.de .