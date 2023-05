Schlägerei

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg 19.05.2023, gg. 17:20 Uhr

Am Freitag, 20.05.2023, gegen 17:20 Uhr, gerieten im Eingangsbereich des Einkaufszentrums „Werkstadt“ in Limburg zunächst zwei Jugendgruppen in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte schließlich in einer Schlägerei in deren Verlauf eine der beteiligten Personen von mindestens drei Jugendlichen aus der gegnerischen Gruppe in das Gesicht geschlagen wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 – 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung, Unfallflucht Stadtgebiet Weilburg 19.05.2023 gg. 23:30 Uhr

Gleich mehrere Ermittlungsverfahren mussten aufgrund des Verhaltens eines 24-jährigen Mannes aus Merenberg am vergangenen Freitag eingeleitet werden. Zunächst wurde der Polizeistation in Weilburg gegen 23:30 Uhr gemeldet, dass die Mitteilerin durch ihren ehemaligen Lebensgefährten in ihrem Auto verfolgt werde. So sei es bereits zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen in denen die Mitteilerin durch ihren „Verfolger“ ausgebremst und genötigt worden sei. Zudem habe der Ex bereits mehrfach gegen das Auto der Mitteilerin geschlagen und getreten. Die Mitteilerin flüchtete sich daraufhin mit ihrem Fahrzeug zur Polizeistation in Weilburg, wo durch die Beamten auch der spätere Beschuldigte in Empfang genommen werden konnte. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen und mit dem Beschuldigten ein belehrendes Gespräch geführt worden war, wurde dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Leider zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass der Beschuldigte ganz offensichtlich uneinsichtig war und den guten Rat der Beamten nicht beherzigt hatte. Denn nachdem auch die Mitteilerin die Dienststelle wieder verlassen hatte, meldete sie sich bereits nach wenigen Minuten erneut, da ihr der Beschuldigte schon wieder folgen würde. Noch während sich eine Streife auf der Anfahrt zu der Mitteilerin befand, verlor der Beschuldigte beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Pkw BMW, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Bank und einer Mauer. Den stark beschädigten Pkw ließ der Beschuldigte zurück und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Aufgrund des Verhaltens wird sich der Beschuldigte nun in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule Oberbrechen

Tatort: 65611 Brechen, Kapellenstraße

Tatzeit: Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr – Donnerstag, 18.05.2023, 15:30

(ra) Unbekannte beschmierten zum Tatzeitpunkt einen auf dem Schulhof abgestellten Lagercontainer sowie eine Gebäudemauer der Grundschule. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti Emstalhalle Oberbrechen

Unfallort: 65611 Brechen, Kapellenstraße

Tatzeit: Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr – Donnerstag, 18.05.2023, 15:30

An der unmittelbar neben der Grundschule Oberbrechen gelegenen Emstalhalle befanden sich an der Gebäuderückseite ebenfalls Graffitischmierereien unbekannter Täter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000EUR.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen und bittet darum, sich mit der Polizeidienststelle in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Elz

Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße, Auto Kaiser

Tatzeit: Samstag, 20.05.2023, 14:50 Uhr – 15:10 Uhr

Der oder die Fahrer/in beschädigt einen geparkten, grauen PKW (Daimler) auf dem Gelände des Autohauses Kaiser und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in/aus PKW

Tatort: 65549 Limburg, St.-Foy-Straße, Marktplatz

Tatzeit: Sonntag, 21.05.2023, 00:20 Uhr – 04:25 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde die Heckscheibe eines auf dem Marktplatz abgestellten PKW, Opel Corsa eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack und eine Handtasche entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Oberbrechen

Tatort: 65611 Brechen, Frankfurter Straße

Tatzeit: Sonntag, 21.05.2023, 21:00 Uhr – 06:46 Uhr

Zum wiederholten Mal wurden in Oberbrechen von Unbekannten zahlreiche Gullideckel aus den Schächten herausgehoben und teilweise auf der Fahrbahn bzw. seitlich davon abgelegt.

Hierdurch wird die Sicherheit des Straßenverkehrs dermaßen stark beeinträchtigt, dass die Polizei dringlich um Mithilfe bittet und Zeugen sucht, die unter der 06431-91400 Hinweise zu den Tätern machen können.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Bei der Lieben Frau

Tatzeit: Samstag, 20.05.2023, 19:00 Uhr – 23:10 Uhr

Am Samstag wurde bei einem in Kubach geparkten, weißen BMW die Seitenscheibe eingeschlagen.

Hinweise erbittet die Polizei Weilburg unter 06471-93860.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: Kreisstraße zwischen Heckholzhausen und Schupbach

Tatzeit: Sonntag, 21.05.2023, 01:00 Uhr

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde zwischen Heckholzhausen und Schupbach ein stark beschädigter Kleinwagen neben der Fahrbahn aufgefunden. Der Schlüssel steckte noch und die Zündung war noch eingeschaltet. Personen konnten an der Unfallstelle nicht angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen konnte der 20-jährige Fahrzeugverantwortliche zu Fuß an der Kreisstraße kurz vor Heckholzhausen angetroffen werden.

Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 4.500,- Euro.