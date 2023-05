Wiesbaden: Die Polizei-News

Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Häfnergasse, Samstag, 20.05.2023, 02:32 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag wurde ein junger Mann anscheinend willkürlich von

einem Unbekannten geschlagen und getreten.

Der 20 Jahre alte Mann und seine gleichaltrige Begleiterin standen gegen 02:30

Uhr vor einer Bar in der Häfnergasse, als sie von dem Unbekannten angesprochen

wurden. Er verwickelte die beiden in ein kurzes Gespräch und begann dann

plötzlich grundlos auf den 20-Jährigen einzuschlagen. Dieser ging nach kurzer

Zeit zu Boden und der Täter trat nun auch noch auf sein Opfer ein. Anschließend

flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Goldgasse. Der Mann konnte im Rahmen

der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter soll circa 40 Jahre alt,

zwischen 180 und 185 cm groß sowie von normaler Statur sein. Er hatte auffällige

Falten im Bereich der äußeren Augenwinkel, sogenannte Krähenfüße, trug einen

Dreitagebart und hatte ein gepflegtes Äußeres. Zudem war er mit einem

auffälligen orangenen Pullover bekleidet. Hinweise zu der Person nimmt das 1.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Auseinandersetzungen,

Wiesbaden, Mainzer Straße / Murnaustraße, Samstag, 20.05.2023, 00:20 Uhr und

01:10 Uhr,

(js) Zu zwei Auseinandersetzungen in kurzem Zeitabstand kam es am frühen

Samstagmorgen im Innenstadtbereich. Gegen 00:20 Uhr gerieten ein 18-jähriger

sowie ein 19-jähriger Wiesbadener auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants

in der Mainzer Straße in Streit. Im Laufe der zunächst verbalen

Auseinandersetzung griff der 18-jährige zu einem Stein und schlug mit diesem auf

den Geschädigten ein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht

ärztlich versorgt werden. Der 19-jährige wurde durch die Polizei festgenommen

und nach den polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Kurze Zeit später,

gegen 01:10 Uhr, kam es im Bereich des Schlachthofgeländes zu einer weiteren

Auseinandersetzung, bei der versucht wurde, mit einer Glasflasche zuzuschlagen.

Im Rahmen einer Veranstaltung fiel ein 19-jähriger Wiesbadener negativ auf und

wurde dementsprechend der Örtlichkeit verwiesen. Augenscheinlich damit nicht

einverstanden, griff der Wiesbadener einen Mitarbeiter des eingesetzten

Sicherheitsdienstes an und versuchte diesen mit einer Glasflasche zu schlagen,

was aber misslang. Die hinzugerufene Polizei konnte den 19-jährigen dann

festnehmen und zum Polizeirevier verbringen. Von hier wurde er nach den

polizeilichen Maßnahmen entlassen. In beiden Fällen hat das Wiesbadener Haus des

Jugendrechts die weiteren Ermittlungen übernommen.

Trickdiebe machen Beute,

Wiesbaden, An den Quellen, Samstag, 20.05.2023, gegen 13:00 Uhr,

(jul) Am Samstagmittag brachten zwei unbekannte Täterinnen eine Geschädigte in

der Straße „An den Quellen“ um ihre gesamten Ersparnisse. Die 85-jährige

Geschädigte hielt sich am Samstag um die Mittagszeit in der Wiesbadener

Fußgängerzone auf, als sie von einer unbekannten Frau auf russischer Sprache

angesprochen wurde. Diese Frau gaukelte der ebenfalls russisch sprechenden

85-Jährigen Wiesbadenerin vor, dass sie wahrsagerische Fähigkeiten beherrsche

und ein schreckliches Unglück im engsten Familienkreis der Geschädigten

voraussehe. Diese angebliche Begabung wurde im weiteren Verlauf von einer

weiteren Täterin bestätigt. Um dieses Schicksal abwenden zu können, fuhren die

Täterinnen mit der Frau an deren Wohnanschrift. Dort wurde ihr angeraten, ihre

gesamten Wertgegenstände in ein Tuch zu wickeln und dieses über mehrere Tage

unter ein Kopfkissen zu legen, um das Unglück abwenden zu können. Nachdem die

85-jährige Frau diesem Rat nachkam und anschließend in ihrer Wohnung durch

Gespräche abgelenkt wurde, musste sie anschließend den Diebstahl der gesamten

Wertgegenstände feststellen. Zu dieser Zeit hatten die zwei Täterinnen die

Wohnung bereits unerkannt verlassen. Die Trickdiebe erbeuteten Bargeld und

Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die angebliche Wahrsagerin sei

40-50 Jahre alt und ca. 160 cm groß gewesen. Sie habe blonde, kurze Haare und

auffällige, goldene Zähne. Ihre Figur wurde als normal beschrieben und sie habe

ein Kleid getragen. Die andere Täterin sei ca. 35 Jahre alt und ebenfalls ca.

160 cm groß gewesen. Sie habe auch kurze blonde Haare gehabt und sei mit einem

Kleid bekleidet gewesen. Beide Frauen hätten akzentfrei die russische Sprache

beherrscht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei telefonisch unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

In Wohnung eingebrochen,

Wiesbaden, Reichsapfelstraße, Freitag, 19.05.2023, zwischen 09:00 Uhr und 19:00

Uhr,

(js) Im Laufe des Freitags wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in

der Schiersteiner Reichsapfelstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter

hebelten die Wohnungstür der im 1. Obergeschoss befindlichen Wohnung auf und

entwendeten diverse Elektroartikel sowie Bargeld. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

Randalierer festgenommen,

Wiesbaden, Mitte, Röderstraße / Römerberg / Schachtstraße, Sonntag, 21.05.2023,

01:49 Uhr

(cp)In der Nacht zum Sonntag trieb ein Randalierer in Wiesbaden sein Unwesen und

beschädigte mehrere Fahrzeuge. Ein Zeuge verfolgte den Mann und verhalf der

Polizei so zur Festnahme.

Gegen 01:50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Mann, der in der Innenstadt

gegen geparkte Autos tritt und Glasflaschen gegen diese wirft. Der Zeuge

verfolgte den Mann von der Röderstraße über den Römerberg in die Schachtstraße,

wo der 55 Jahre alte Täter durch eine der alarmierten Streifen festgenommen

werden konnte. An den vier bislang bekannten beschädigten Autos verursachte der

55-Jährige einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zudem hatte er Glasscherben

an Reifen von geparkten Fahrzeugen deponiert. Was ihn hierzu antrieb, wusste der

Mann nicht zu sagen. Mitursächlich könnte jedoch sein Alkoholpegel gewesen sein,

der rund 2,3 Promille betrug. Den Rest der Nacht durfte er daher in einer Zelle

verbringen. Sollten Sie an ihrem im genannten Bereich geparkten Fahrzeug

Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte unter 0611 345-2140 an das 1.

Polizeirevier.

Knallgeräusche lösen Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Querfeldstraße, Samstag,

20.05.2023, 23:05 Uhr,

(jul) Am Samstagabend wurden der Polizei durch mehrere Anrufer laute

Knallgeräusche im Bereich der Querfeldstraße gemeldet. Durch die Einsatzkräfte

vor Ort wurden Zeugenbefragungen durchgeführt und Fahndungsmaßnahmen

eingeleitet. Verletzte Personen oder Beschädigungen konnten nicht festgestellt

werden. Durch Zeugen wurde angegeben, dass ein Mann Schreckschussmunition mit

einer unbekannten Waffe verschossen habe. Der Mann sei ca. 20 Jahre alt und ca.

170-175 cm groß gewesen. Er habe eine schlanke Gestalt gehabt und sei mit einer

Lederjacke und einer Jeans bekleidet gewesen. Der Mann habe eine Schirmmütze,

eine Sonnenbrille und Kabelkopfhörer auf dem Kopf getragen. Bei einer Absuche

des Bereiches konnten in der Querfeldstraße mehrere Platzpatronen aufgefunden

werden. Bei der Absuche wurden Polizeihunde eingesetzt. Eine Gefahr für die

Bevölkerung bestand nicht. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag,

06.05.2023 & Samstag, 07.05.2023 (cp)Dieses Wochenende führten die Stadtpolizei

und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption

„Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im

Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und

dem Schlachthof sowie im Schelmengraben. An den Örtlichkeiten waren die

Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und um für

die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. In den beiden zurückliegenden

Nächten wurden durch die Einsatzkräfte mehrere Personengruppen kontrolliert. Bei

insgesamt 20 Kontrollen wurden 62 Personen überprüft. Hierbei stellten die

Polizistinnen und Polizisten sechs Mal diverse Betäubungsmittel sicher. Zudem

wurden ein „schusswaffenähnlicher Gegenstand“, welcher noch geprüft werden muss

und ein vermutlich entwendetes E-Bike sichergestellt. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurde auch das Kranzplatzfest

bestreift, welches aus polizeilicher Sicht erfreulicherweise an beiden Abenden

sehr ruhig verlief. Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Dorfautomat in Hohenstein aufgebrochen 65329 Hohenstein-Born, Mühlenbergstraße 1, Samstag 20.05.2023, 01.47 Uhr.

Der am Alten

Rathaus aufgestellte Dorfautomat wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags

aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde Bargeld in Höhe von 106,20 Euro entwendet.

Der Sachschaden am Automaten wird auf 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-70780 entgegen.

Land- und forstwirtschaftlicher Anhänger entwendet 65326 Aarbergen-Kettenbach, Burgschwalbacher Weg, in der Zeit vom 17.05. – 20.05.2023.

Ein in der Feldgemarkung abgestellter Anhänger, beladen mit Schrott, wurde im

Tatzeitraum vom 17.05. – 20.05.2023 entwendet. Vermutlich wurde der Anhänger von

einem Traktor aus der Feldgemarkung gezogen. Der Anhänger mit Beladung hatte

einen Wert von ca. 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation

Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

Trunkenheitsfahrt B 260 im Bereich Heidenrod B260, Gemarkung Heidenrod, Samstag, 20.05.2023, 01.05 Uhr.

Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach

bemerkte bei einem vorausfahrenden Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen. Bei

der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 39- jährigen Heidenroder

Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der

Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfälle

Am Samstag, den 20.05.2023, gegen 23:20 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer Metallteile

auf der B42 aus Richtung Rüdesheim in Richtung Wiesbaden auf Höhe der

durchgehenden Auf- und Abfahrtspur Eltville-West und Kiedrich. Bei Eintreffen

der Streife waren bereits zwei Fahrzeuge auf Grund der Metallteile beschädigt.

Eines davon war nicht mehr fahrbereit. Bei den Metallteilen handelte es sich um

zwei Verkehrszeichen. Diese standen ursprünglich am rechten Fahrbahnrand der B42

im Bereich der Einmündung der Auffahrt auf die B42 und waren offensichtlich von

einem Fahrzeug, das von der Auffahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen

war, auf die B42 geschleudert worden. Der betroffene Fahrzeugführer, der die

Verkehrszeichen beschädigt hatte, ein 27-jähriger Eltviller, konnte durch eine

Streife in Wiesbaden mit seinem massiv beschädigten PKW angehalten und

kontrolliert werden. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholisierung von 1,9

Promille festgestellt. Weiter verfügt der Fahrzeugführer nach bisherigem

Ermittlungsstand nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Der Versicherungsschutz

für das Fahrzeug war bereits erloschen. Weitere unfallbeschädigte Fahrzeuge

konnten entlang der möglichen Fahrstrecke vom Wohnort des Beschuldigten in

Eltville bis zum Kontrollort in Wiesbaden festgestellt werden. Ob der

Beschuldigte auch für diese Unfallschäden verantwortlich ist, ist noch nicht

abschließend geklärt. Der bis jetzt festgestellte Sachschaden beläuft sich auf

ca. 10.000 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeistation

Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Geklärte Verkehrsunfallflucht 65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Hohlweg 6, Sonntag, 21.05.2023, 02.00 Uhr.

Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr wurde der

Polizeistation Bad Schwalbach ein stark beschädigter VW Polo gemeldet. Im

Hohlweg wurde der unfallbeschädigte VW Polo aufgefunden und die dazugehörige

Unfallstelle festgestellt. Der Fahrer war in der Nacht gegen ein Verkehrszeichen

und mehrere Mauern gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000

Euro. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der Fahrer, ein 71-jähriger

Bleidenstädter, ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Promillewert von 0,34 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der

Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.