Weiterfahrt beendet

Jockgrim (ots) – In der Nacht vom 19.05.2023 auf den 20.05.2023 musste ein aus Karlsruhe kommender, 40-jähriger Autofahrer seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und seine Weiterfahrt beenden. Vorangegangen war dem eine allgemeine Verkehrskontrolle von Beamten der Polizei Wörth.

Da der Fahrer keinen Führerschein mitführte, wurde eine Abfrage des Fahrerlaubnisregisters durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer aufgrund einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt eine aktuelle Fahrerlaubnissperre besteht. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gleich zwei Radfahrer alkoholisiert unterwegs

Bellheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen um 01:05 Uhr sowie um 03:50 Uhr konnten die Beamten der Polizei Germersheim unabhängig voneinander zwei Männer feststellen, welche deutlich alkoholisiert mit dem Rad unterwegs waren. Die durchgeführten Atemalkoholtests betrugen 2,36 Promille sowie 1,95 Promille. Beide Personen müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbrüche in Schrebergärten

Germersheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gingen unbekannte Täter diverse Schrebergärten Im Kleinrhein in Germersheim an und entwendeten dort verschiedene Gegenstände in unbekannter Schadenshöhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Firmengebäude

Lustadt (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 17.05-17:30 Uhr und dem 19.05-07 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude im Gewerbegebiet von Lustadt. Im Innern entwendeten die Täter diverse Messingrohre. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.800 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf am Telefon

Bellheim (ots) – Die Polizeiinspektion Germersheim informierte in der Vergangenheit bereits mehrfach über sogenannte „Schockanrufe“, bei denen Täter in betrügerischer Absicht u.a. Verkehrsunfälle oder sonstige Notlagen vortäuschen, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Auch gestern Morgen kam es in Bellheim wieder zu einem entsprechenden Anruf.

Hier wurde eine 88-jährige Frau von einem vermeintlichen Polizeibeamten über einen Verkehrsunfall ihrer Bekannten informiert, für den eine Kaution zu hinterlegen sei. Nachdem die Frau ihre Anschrift mitteilte und angab, kein Bargeld zuhause zu haben, wurde das Gespräch seitens der Täter beendet.

Appell der Polizei: Geben Sie Fremden ggü. niemals leichtfertig Ihre Daten heraus und geben Sie keine Auskunft über Vermögenswerte! Im Zweifelsfall immer Kontakt zur Polizei aufnehmen!