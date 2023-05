Landau: Die Polizei-News

Mitarbeiterin des Ordnungsamtes beleidigt und angegriffen

Landau (ots) – Eine Mitarbeiterin der Stadt Landau überwachte am 19.05.2023 gegen 15:30 Uhr den ruhenden Verkehr im Innenstadtbereich und beabsichtigte, einen Parkverstoß zu ahnden. Der plötzlich zu seinem Auto zurückkehrende Verkehrssünder reagierte aufbrausend über die seiner Ansicht nach ungerechtfertigte Maßnahme, beschimpfte die Mitarbeiterin unflätig und schlug ihr gegen die Hand, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Es wurde ein Strafverfahren gegen den polizeibekannten 45-jährigen Mann eingeleitet.

Versuchter Trickdiebstahl am Supermarkt

Landau (ots) – Nachdem ein 72-jähriger Mann am 19.05.2023 gegen 14:00 Uhr seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau erledigt hatte, musste er auf dem Weg über den Parkplatz in Richtung seines Fahrzeugs zunächst einem Mann ausweichen, welcher sich wenige Meter vor ihm zum Binden seiner Schuhe bückte. Während der kurzzeitigen Ablenkung traten zwei weitere Männer von hinten an den Geschädigten heran und griffen ihm in die Jackentasche.

Der 72-Jährige durchschaute den perfiden Plan und konfrontierte die Männer mit ihrem Verhalten, welche ohne Beute die Flucht ergriffen.

Die drei Tatverdächtigen wurden beschrieben als ca. 20 bis 30 Jahre alt und 1.80m groß mit dunklen Haaren. Eine Person trug einen auffällig dunklen Vollbart.

Die Polizei Landau bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch an 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Pkw gestohlen

Landau (ots) – Derzeit unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 15.05.2023, 20:00 Uhr bis zum 16.05.2023, 12:30 Uhr einen über 20 Jahre alten, schwarzen 3er BMW, welcher in der Pasteurstraße in Landau parkte.

Die Polizei Landau bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch an 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de