Die Polizei stoppt gleich mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei stoppte zunächst gestern Vormittag in der Fackelstraße einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Am späten Nachmittag wurde dann in der Gaustraße ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer angehalten, welcher ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Auf beide Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu. |FZ

Einbruch in leerstehende Wohnung – Täter ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Am späten Donnerstagmorgen brachen eine 58-jährige und eine 59-jährige Frau, in Kaiserslautern, im Wohngebiet „Bännjerück“, in eine leerstehende Wohnung ein, um die Toilette zu benutzen. Die beiden Frauen konnten kurz nach der Tat noch in gleichem Anwesen ermittelt werden. Auf beide Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige zu. |FZ

Fahrzeug beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern/Messeplatz (ots) – Unbekannte Täter hoben einen Bauzaun im Bereich des Kerweplatzes aus seiner Verankerung und warfen diesen gegen einen neuwertigen Pkw. Hierdurch wurden die Motorhaube sowie der Kotflügel beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf 3.000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-369-2150 entgegen.|me

Kreis Kaiserslautern

Motorradfahrer schwer verletzt

Waldleiningen (ots) – Am Donnerstagmittag kam es auf der B48 bei Waldleiningen, nahe des Stüterhofes zu einem Unfall zwischen mehreren Motorrädern. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 56-jähriger Fahrer mit seiner BMW R 1200 GS aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit vor

einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Aus einer entgegenkommenden Motorradgruppe konnte das erste noch ausweichen, mit den beiden

dahinterfahrenden kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde ein 65-jähriger Fahrer einer Ducati 900 Supersport schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Zwei 34- bzw. 35-jährige Fahrer aus der Gruppe kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden der drei beschädigten Motorräder auf insgesamt 12.000 Euro. Der Streckenabschnitt der B48 zwischen der K49 Richtung Mölschbach und der L503 war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt.|PvD

Alkoholisiert auf Mofa

Queidersbach/Linden (ots) – Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis war am Mittwochnachmittag mit seinem Mofa am Wasgau-Markt in Queidersbach unterwegs. Nachdem er dort eine Flasche Korn erworben und diese direkt verzehrt hatte, setzte er sich auf sein Gefährt und fuhr nach Hause. Dieser Umstand wurde durch aufmerksame Bürger beobachtet und die Polizei verständigt.

Die Halteranschrift in Linden wurde aufgesucht und der Fahrzeugführer ermittelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Auf der Dienststelle wurde

eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.|me