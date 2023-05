Brand unter Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim (ots) – Glimpflich verlief ein Feuer, das am Samstagmorgen gegen 08 Uhr aus bislang unbekannter Ursache unter der Kurt-Schumacher-Brücke ausgebrochen war. Dort gerieten Unrat und ein Stromverteilerkasten in Brand und die Flammen schlugen bis an die Unterseite der Brücke nach oben. Da der Verdacht bestand, dass die Statik der Brücke gefährdet sein könnte, wurde zunächst der Schwerlastverkehr durch Absperrmaßnahmen herausgenommen.

Nachdem ein Gutachter gegen 15.45 Uhr keine nennenswerten Schäden feststellen konnte, wurden die

Einsatzmaßnahmen wieder aufgehoben. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Bezüglich des Feuers hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerer Unfall auf der Kreuzung B44/Lilienthalstraße

Mannheim-Sandhofen (ots) – Bei einem Unfall auf der Kreuzung B44/Lilienthalstraße, kam es nicht zu größeren Verletzungen der Beteiligten. Der 23-jährige Fahrer eines Krankenwagens befuhr die

Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Sandhofen und ordnete sich auf der rechten Fahrspur ein, um in die Lilienthalstraße abzubiegen.

Kurz vor Erreichen der Kreuzung entschied er sich nicht in die Lilienthalstraße abzubiegen, sondern die Fahrt geradeaus auf der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Sandhofen fortzusetzen. Bei diesem Fahrstreifenwechsel übersah der Fahrer den seitlich hinter ihm fahrenden Motorradfahrer.

Es kam zur Kollision, in Folge derer der 31-jährige von seinem Motorrad abgeworfen wird. Durch den Sturz erlitt dieser aber nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 53-Jähriger wollte am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr nach

einer feuchtfröhlichen Nacht in der Mannheimer-Innenstadt schnellstmöglich nach Hause in die Neckarstadt. Leider entschied sich der Mann einen E-Scooter für den Nachhauseweg zu nutzen, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte.

Zu allem Überfluss befuhr der Mann noch die Fußgängerzone der Planken, wobei er einer Streifenbesatzung des Polizeirevier-Innenstadt auffiel und einer Kontrolle unterzogen wurde. Schnell bemerkten die Beamten, dass der Mann alkoholisiert den E-Scooter führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,3 Promille.

Die Fahrt mit dem E-Scooter war hiermit beendet und der Mann musste sich für die Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier-Innenstadt begeben. Hiernach wurde er entlassen und trat seinen Heimweg zu Fuß an. Durch die Tathandlung verzögerte sich der „Heimweg“ des Mannes deutlich. Zudem muss er sich aufgrund des Straftatbestandes der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfall an der Kreuzung

Friedrichsring/Cahn-Garnier-Ufer (ots) – Am Freitagnachmittag 19.05.2023 bog eine 30-jährige Fiat-Fahrerin kurz nach 16 Uhr vom Friedrichsring verbotswidrig am Hans-Böckler-Platz nach

links ab und kollidierte mit einer in Richtung Kurpfalzbrücke fahrenden Straßenbahn. Der Fiat wurde bei der Kollision gegen einen Mast gedrückt, der durch den Aufprall auf ein fahrendes Auto fiel und geringen Sachschaden verursachte.

Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es bis 17.15 Uhr zu geringen Verkehrsbehinderungen.|mm