Freund der Mutter mit Pfefferspray attackiert

Schwetzingen (ots) – Ein 17-jähriger Jugendlicher kam nach einer durchzechten Nacht in den frühen Morgenstunden des 20.05.2023, in Begleitung seiner Freundin nach Hause in die elterliche Wohnung. Dort angelangt traf der junge Mann auf den 31-jährigen „Neuen“ Freund seiner Mutter, worauf es aufgrund unterschiedlicher Lebensphilosophien umgehend zu einem verbalen Streit

kam.

Nach dem Austausch von „Nettigkeiten“ nahm der zunächst verbale Streit Fahrt auf und die Kontrahenten suchten die körperliche Auseinandersetzung. Als der körperlich unterlegene Jugendliche bemerkte, dass er bei der Auseinandersetzung als Verlierer vom Platz gehen könnte, zog er ein Pfefferspray und setzte dieses gegen seinen Kontrahenten ein.

Hierbei hatte er jedoch nicht die Anwesenheit seiner Freundin sowie seiner Mutter bedacht, welche die Auseinandersetzung schlichten und beenden wollten. Die Damen wurden ebenfalls

durch das Pfefferspray getroffen. Aufgrund der eingetretenen Augenreizung sowie

kurzfristigen Atemnot musste eine der Damen in der Folge die medizinische Erstversorgung des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen.

Die beiden Kontrahenten wurden in der Folge zum Polizeirevier Schwetzingen verbracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Jugendliche suchte sich mit dem Einverständnis der Mutter eine andere Bleibe für die Nacht.

Gegen die Kontrahenten wurde ein Strafverfahren aufgrund Körperverletzung bzw. gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tathandlungen dauern an.

Gewässerverunreinigung in der Schleuse Rockenau

Eberbach (ots) – Am Freitag 19.05.2023 kam es an der Schleuse Rockenau in der Schleusenkammer zu einer mäßigen Gewässerverunreinigung des Neckars. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg war ein Hydraulikschlauch eines Torantriebes defekt und Hydrauliköl ergoss sich in die Schleusenkammer.

Die Schifffahrt war eingestellt, damit die Feuerwehr ihre eingeleiteten Ölbeseitigungsmaßnahmen in der Schleusenkammer und im Schleusenvorhafen durchführen konnte. Weitere Flussbereiche wurden nicht verunreinigt. Von der Schifffahrtssperre waren insgesamt 12 Binnenschiffe betroffen. Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg hat die Sachbearbeitung übernommen.

Zeugenaufruf nach Einbruch in Warengeschäft

Sinsheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 20.05.2023 gegen 01.50 Uhr kam es in der Hauptstraße von Sinsheim zu einem Einbruch in ein Warengeschäft. Kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten gingen mehrere Tatverdächtige zu Fuß flüchtig.

Die hinterhereilenden Polizeibeamten wurden durch mehrere Zeugen auf die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen aufmerksam gemacht. Hierdurch gelang es den Polizeibeamten zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die Zeugen setzten währenddessen ihren Weg fort.

Wer sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen kann, insbesondere die „Wegweisenden“ Zeugen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 690-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Motorradfahrer und Pkw

Mühlhausen/RNK (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwoch gg. 15.45 Uhr, auf der L546 in Mühlhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Dabei missachtete der 70-jähriger Fahrer eines Pkw Ford die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 29-jährigen Motorradfahrers, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8.000€.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn mehrfach kurzfristig gesperrt werden.

Nach der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg konnte die Fahrbahn ab 17.30 Uhr wieder freigegeben.