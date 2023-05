Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: 4 PKW zerkratzt, Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots) – Von Donnerstag auf Freitag, 16.00 – 08.45 Uhr, wurden in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim vier geparkte PKW mit unbekanntem Gegenstand von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Haßloch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Haßloch (ots) – Am 20.05.2023 gegen 17:45 Uhr verlor ein 74jähriger Radfahrer in Haßloch in der Schubertstraße aus bisher unbekannten Gründen bei einem Anhaltevorgang die Kontrolle über sein Rennrad. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich trotz Schutzhelm am Kopf. Er musste vor Ort reanimiert werden und wurde im Anschluss in eine Fachklinik zur weiteren Untersuchung und Behandlung eingeliefert. Die Schubertstraße musste währende der medizinischen Versorgung und Verkehrsunfallaufnahme für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden.

Herxheim am Berg: Versuchter Einbruch

Herxheim am Berg (ots) – Im Zeitraum 10.05.-19.05.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Feldrandlage in der Weisenheimer Straße in Herxheim am Berg einzubrechen und scheiterten an der Terrassentür. Der Schaden wird auf ca. 650 EUR geschätzt. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen/Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.

Leistadt: Versuchter Einbruch

Leistadt (ots) – Am vergangenen Donnerstag (Christi Himmelfahrt), gegen 16:00 Uhr, kamen die Hausbewohner in der Hauptstraße in Leistadt nach einer einstündigen Abwesenheit nach Hause und stellten fest, dass ein Fenster des Hauses, sowie eine Hofzwischentür des Einfamilienhauses geöffnet war. Entwendet wurde nichts, ein Schaden entstand nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigen Personen und/oder Fahrzeuge in Leistadt gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Grünstadt: Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 19.05.2023, im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan des 52-Jährigen Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall entstand an der hinteren rechten Fahrzeugtür des Geschädigten ein Schaden, welcher sich auf circa 2000 Euro belaufen dürfte.

Wer hat den Unfall beobachten können und kann mögliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):