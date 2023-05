Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.05.2023 gegen 17:57 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Die fünfköpfige Gruppe von Fahrradfahrern befuhr hintereinander die Dammstraße in Richtung Weinstraße, als der 61-Jährige aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstandes auf den vor ihn fahrenden Radfahrer auffuhr. Hierbei stürzte der Unfallverursacher und verletzte sich leicht an der rechten Schulter. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Unfallverursacher sein Fahrrad unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille. Der gestürzte Radfahrer kam zwecks medizinischer Versorgung ins Krankenhaus , wo ihm aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Neustadt: Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.05.2023 konnte durch die Streife gegen 21:00 Uhr ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Martin-Luther-Straße befuhr. Während der Fahrt bediente der 27-jährige Radfahrer widerrechtlich sein Mobiltelefon und fuhr ausgeprägte Schlangenlinien. Erst nach längerer Zeit reagierte der Radfahrer auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten. Während der Kontrolle konnten bei Mann Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte bei dem Mann eine Kleinmenge an Kokain aufgefunden werden. Gegen den Fahrradfahrer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Neustadt: Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.05.2023 wurde ein 28-jähriger Autofahrer gegen 23:37 Uhr in der Hauptstraße in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis und KoKain), weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neustadt: Hauswand mit Graffiti besprüht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 17.05.2023, 23:15 Uhr und dem 19.05.2023, 17:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Landauer Straße die Hauswand einer Firma mutwillig mit Graffiti besprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):