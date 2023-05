Neustadt: Verkehrsunfall zwischen PKW und Quad

Neustadt an der Weinstraße – Am späten Donnerstagnachmittag (18.05.2023) ereignet sich an der Kreuzung Landauer Straße/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße / Bundesstraße 39 ein Verkehrsunfall.

Auf der Abbiegespur von der Landauer Straße auf die Bundesstraße 39 kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Opel Astra, einem Quad und einem VW. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Personen aus ihren Fahrzeugen. Die Fahrerin des Opel Astra, welche hinter dem Quad fuhr, und der Quadfahrer kamen nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe ab. Das Quad sowie der Opel Astra mussten vom Abschleppdienst geborgen werden, hierbei unterstützte die Feuerwehr. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zum Unfallhergang sowie dem Sachsachaden können von Seite der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz standen die Polizei mit einem Funkstreifenwagen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug, die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) sowie die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften.