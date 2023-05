Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten

Bad Dürkheim (ots) – Unbekannte Täter sprengten am 18.05.2023, zwischen 02:57 Uhr und 02:59 Uhr, zwei Geldausgabeautomaten der VR Bank und der Sparkasse in der Bruchstraße. Ob die unbekannten Täter an das Geld der Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Haßloch (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 18.05.2023, gegen 01:00 Uhr in Haßloch wurde ein 18-jähriger Mann aus Haßloch auf einem Motorroller überprüft. Er wies Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum auf, was mittels eines durchgeführten Schnelltests bestätigt werden konnte. Darüber hinaus wurde eine geringe Menge Cannabis bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurden Verfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln sowie wegen Führens eines Kfz unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):