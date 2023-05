Mannheim: Scorpions – Gänsehautfeeling in der SAP Arena

Mannheim – Die legendären Rock-Ikonen sind wieder in Deutschland auf Tour, die Scorpions. Mit ihrer Tour „Rock Believer“ waren sie am Dienstag (16.05.2023) in der SAP-Arena in Mannheim gelandet und haben die Arena in einen Ort voller unvergesslicher Musik verwandelt.

Bevor die Band auf die Bühne kam, hatte die Vorband „Thundermother“ die Stimmung angeheizt. Die schwedische Frauen Rockband mit neuer Aufstellung brachte eine rockige Stimmung mit auf die Bühne, die sich das ganze Konzert über gehalten hat.

Diese Atmosphäre heizte sich dann nochmals auf, als dann der Hauptact auf die Bühne betrat. Nachdem der große „Scorpions“ Vorhang endlich fiel, tobte die Halle schon bei den ersten Klängen.

Die Band, bestehend aus Klaus Meine (Gesang), Rudolf Schenker (Gitarre), Matthias Jabs (Gitarre), Pawel Maciwoda (Bass) und Mikkey Dee (Schlagzeug), lieferten von Anfang an eine mitreißende Performance ab.

Die Setliste war eine gelungene Mischung aus Klassikern und neueren Songs. Vor allem die angepassten Text Passagen von „Wind of Change“ (Ukraine Version) sorgte für einen Gänsehautmoment in der ganzen Arena.

Die beeindruckende Bühnenshow war perfekt auf die Songs abgestimmt. Mit den zusätzlichen spektakulären Lichteffekten und Lichtspielen untermalte es die musikalische Darbietung und sorgte für eine wunderbare und unvergessliche visuelle Erfahrung.

Besonders bewegend war der Momente zwischen den Songs, wo sich Klaus Meine bei den Fans und Publikum für ihre jahrzehntelange Unterstützung bedankte.

Vorband „Thundermother“

Scorpions