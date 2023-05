Karlsruhe – Geschwisterpaar als mutmaßliche Drogenhändler festgenommen – 40-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die Kriminalpolizei nahm nach langwierigen Ermittlungen am Dienstagmorgen ein

Geschwisterpaar – eine 43-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann – als

mutmaßliche Drogenhändler fest. Ihnen wird vorgeworfen, im Raum Karlsruhe

unerlaubt mit Marihuana im hohen zweistelligen Kilogrammbereich Handel getrieben

zu haben.

Vorausgegangen waren Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen im Jahr 2021. Umfangreiche Auswertungen der über verschlüsselte Mobiltelefone (sog.

„Kryptohandys“) abgewickelten Kommunikation erhärteten den Verdacht, dass die

Festgenommenen in der Vergangenheit Marihuana im Wert von über einer

Viertelmillion Euro erworben und sodann weiterverkauft haben.

Die Festnahmen erfolgten in Karlsruhe bzw. Bietigheim an den Wohn- bzw.

Arbeitsstellen der Beschuldigten. Die Geschwister wurden am Mittwoch auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Während

der Richter den gegen den 40-Jährigen erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte,

wurde der gegen die 43-jährige Schwester erlassene Haftbefehl gegen Auflagen

außer Vollzug gesetzt.

Karlsruhe – Schwerverletzter Bewohner nach Wohnungsbrand

Karlsruhe (ots) – Bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in

einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut wurde der

Bewohner der betroffenen Wohnung schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine unbeaufsichtigte Kerze ursächlich

für den gegen 02:10 Uhr bei der Polizei gemeldeten Brand gewesen sein. Der

61-jährige Wohnungsinhaber hatte die Kerze entflammt und war dann offenbar

eingeschlafen. In der Folge griff das Feuer auf das Mobiliar der Wohnung über.

Der 61-jährige Bewohner wurde auf den Brand aufmerksam und konnte die Flammen

noch selbst löschen. Dabei zog er sich jedoch schwere Verbrennungen zu und

musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der

entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Wohnung

ist jedoch ersten Erkenntnissen zu Folge noch bewohnbar. Weitere Wohnungen des

Mehrfamilienhauses waren von dem Brand nicht betroffen.

Beamte des Polizeipostens Neureut haben Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Karlsruhe – KSC und 1. FC Kaiserslautern treffen im Südwest-Derby aufeinander – Polizei appelliert an Fans und gibt Empfehlungen zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Mit Blick auf das am kommenden Sonntag anstehende Südwest-Derby in der 2.

Fußballbundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern

appelliert die Polizei an die sportliche Fairness aller Fans und weist auf die

derzeitige besondere Verkehrssituation rund um den BBBank Wildpark hin.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der

Veranstalter haben sich vor der Spielbegegnung mit Fanbriefen an die als

verfeindet geltenden Anhänger beider Vereine gewandt, um mit der direkten

Ansprache der Fanlager auf einen friedlichen Spielverlauf ohne gewalttätige

Auseinandersetzungen hinzuwirken. Am Spieltag werden das Polizeipräsidium

Karlsruhe und der Ordnungsdienst des KSC mit einer angemessenen Zahl an

Einsatzkräften für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen.

Die Polizei wird jede Form von strafrechtlich relevantem Fehlverhalten

konsequent – unabhängig von der Vereinszugehörigkeit – verfolgen.

Aufgrund der besonderen Verkehrssituation und um Zeitverluste zu vermeiden,

empfiehlt die Polizei unterschiedliche Anreisewege für Heim- und Gästefans auf

dem Weg ins Stadion und rät, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten:

Spätestens um 11:30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den

Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum

Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt. Aufgrund der Baustelle mit

einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und

Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu

rechnen. In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass alle Fans des Karlsruher SC,

die mit Kraftfahrzeugen anreisen, das Stadion nicht aus Richtung

Willy-Brandt-Allee ansteuern, denn von dort ist die Durchfahrt nur zum

Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer

gelangen aus dieser Richtung nicht auf direktem Weg zu den Eingängen der Ost-

und Südtribüne; für diese wird eine Umleitung zwischen Friedrichstaler Allee und

Birkenparkplatz eingerichtet.

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost-

und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung

Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche

Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche

Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß den

provisorischen Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den

Schlossgarten aufzusuchen.

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser

Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten. Im Falle

einer Anreise über die Bundesautobahn 5 wird dringend empfohlen, diese bereits

an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die

Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach

Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer

Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den

Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem

Gästebereich im Stadion. Bei Anfahrt über die BAB 65 / B 10 empfehlen wir ab der

Landesgrenze / Rheinbrücke folgende Strecke zum Stadion: B 10 bis Bulacher Kreuz

L 605 – Brauerstraße – Reinhold-Frank-Straße – Adenauerring.

Die Polizei weist auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie

der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst

berauschte Personen nicht gestattet ist.

Im Übrigen informiert das Polizeipräsidium Karlsruhe darüber, dass zur

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung unter anderem Wasserwerfer

bereitgehalten werden und lageabhängig auch eine Drohne eingesetzt wird.

Ettlingen – Paar im Auto angegriffen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Paar wurde am Mittwochmorgen in Ettlingen von zwei bislang

unbekannten Männern in seinem Fahrzeug mit Reizgas und einem Schlagstock

angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge stiegen die 48-jährige

Frau und ihr 40-jähriger Lebensgefährte gegen 07:25 Uhr in ihr vor dem

Wohnanwesen in der Gottlob-Schneider-Straße geparktes Auto ein. Als sie gerade

losfahren wollten, traten plötzlich zwei unbekannte Männer an das Fahrzeug heran

und öffneten die vorderen Türen. Während einer der Täter dem Fahrer unvermittelt

Reizgas ins Gesicht sprühte, bedrohte der andere Mann die Beifahrerin mit einem

Schlagstock und nahm deren Handtasche sowie einen Turnbeutel mit Sportkleidung

an sich. Der 40-Jährige versuchte in der Folge Passanten durch Schreie und Hupen

auf die Tat aufmerksam zu machen. Als es ihm schließlich gelang aus dem Auto zu

steigen, flüchteten die beiden Unbekannten mit der Beute auf dem Fußweg an der

Alb entlang in Richtung der Haltestelle Wasen.

Zeugen fiel das Duo wenig später nahe eines Spielplatzes auf, als sie offenbar

den in der geraubten Handtasche befindlichen Geldbeutel untereinander übergaben

und sich trennten. Einer der Männer flüchtete schließlich in Richtung

Buhlstraße, der Zweite setzte seine Flucht auf dem Fußweg in Richtung

Haltestelle Wasen fort.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die

Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Der 40-jährige Geschädigte wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Seine

Partnerin blieb unverletzt.

Den Angaben der Tatopfer zufolge handelt es sich bei den Räubern um Männer im

Alter von rund 25 bis 30 Jahren. Beide seien rund 170 bis 180 cm groß, von

schlanker Statur und südländischer Erscheinung gewesen.

Der Täter, der den 40-Jährigen mit Pfefferspray verletzte, habe kurze Haare und

einen schwarzen Vollbart getragen. Er sei mit einem braun-beigen gemusterten

Pullover sowie einer weinroten Jogginghose bekleidet gewesen.

Der Zweite habe dunkle kurze Haare gehabt, eine helle Cargohose mit

Camouflage-Muster und ein helles Sweatshirt getragen. Zudem habe er einen

schwarzen Schlagstock mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst

zu melden.

Karlsruhe – Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am

Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5 bei Hagsfeld wurden drei Personen leicht

verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge kam ein 61-jähriger Audi-Fahrer

gegen 08:55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord aus

bislang unbekannter Ursache vom linken Fahrstreifen ab. In der Folge kollidierte

er zunächst mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Hyundai.

Anschließend stieß der 61-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Skoda

eines 52-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Skoda

und überschlug sich.

Die drei Pkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und zogen

sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der 61-jährige

Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen sowie an der Leitplanke beläuft sich

ersten Schätzungen zufolge auf rund 160.000 Euro.

Infolge des Unfalls musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt

werden, woraufhin sich ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge bildete.

Gegen 09:50 Uhr konnte die Strecke nach der Bergung der Unfallfahrzeuge und

Reinigung der Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Stutensee/Karlsruhe – Unterbringungsbefehl gegen 27-Jährigen erlassen

Karlsruhe (ots) – Ein 27-Jähriger ist dringend verdächtig, am 09.05.2023 einen

38-Jährigen in der Nähe einer Pferdekoppel in Stutensee-Blankenloch verletzt zu

haben. Der Beschuldigte soll dem Geschädigten unvermittelt einen Fausthieb gegen

den Kopf verpasst haben, woraufhin der Geschädigte zu Boden ging. Anschließend

soll der Beschuldigte weiter auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen

haben. Erst als Familienangehörige des Angegriffenen zur Hilfe eilte, soll der

Beschuldigte von ihm abgelassen haben und mit einem Fahrrad davongefahren sein.

Bei den nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen fiel den Polizeibeamten am Montag in

der Karlsruher Waldstadt der 27-jährige Beschuldigte auf. Bei der anschließenden

Personenkontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ und der Tatverdacht gegen

ihn erhärtete sich. In der Folge nahm eine Polizeistreife ihn vorläufig fest.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer

psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, wurde auf

Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Karlsruhe gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl erlassen, d.h.

eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Bruchsal – 14-Jähriger in Untergrombach von Jugendlichen ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 14-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag in

Untergrombach offenbar von mehreren Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei sucht

nun nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 14-Jährige gegen 16:20 Uhr zu Fuß auf

dem Weg zur Joß-Fritz-Schule. Auf Höhe der Bundschuhhalle traf der Junge auf

eine Gruppe Jugendlicher, die den Jungen aufforderten ihnen zu einem

nahegelegenen Spielplatz zu folgen. Dort umringten die Täter den 14-Jährigen,

beleidigten und schubsten ihn. Anschließend forderte einer der jungen Männer den

Geschädigten zur Herausgabe seiner Umhängetasche auf. Als dieser der Forderung

nicht nachkam, schlug der Tatverdächtige ihm mit der Faust gegen den Oberarm,

entriss ihm die Tasche und nahm einen geringen Bargeldbetrag an sich. Nachdem

der Angreifer dem 14-Jährigen die Tasche wieder zurückgegeben hatte, forderte er

auch dessen Mobiltelefon. Offenbar aus Angst vor weiteren Repressalien händigte

der Geschädigte dem Täter sein Smartphone aus. Da die vier Begleiter des Mannes

zwischenzeitlich etwas abseitsstanden, nutzte der 14-Jährige eine günstige

Gelegenheit, entriss dem Täter sein Mobiltelefon und rannte davon. Zu Hause

angekommen verständigte die Mutter des Jugendlichen die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr

festgestellt werden.

Bei dem Haupttäter soll es sich laut dem Tatopfer um einen Jugendlichen im Alter

von 15 bis 17 Jahren handeln. Der Mann sei 180-185 cm groß gewesen, habe eine

trainierte Figur, braune Augen, einen dunkleren Teint sowie schwarze lockige und

seitlich kurz rasierte Haare gehabt. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen habe

und mit einer dunkelblauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke und weißen

Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

Bei den übrigen Tatverdächtigen habe es sich um vier Jugendliche im Alter von 15

bis 17 Jahre gehandelt. Sie seien rund 180 cm groß gewesen und hätten dunkle

kurze Haare gehabt. Zwei der Männer hätten dunkelblaue Hosen getragen. Ein

weiterer sei von kräftiger Statur gewesen und sei mit einem schwarten

Strickpullover, einer schwarzen Weste und einer schwarzen Jogginghose bekleidet

gewesen.

Das Kriminalkommissariat in Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.