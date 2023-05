Bergstrasse

Wald-Michelbach: Verkehrszeichen von Institut entwendet – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Freitag (12.5.) entwendeten Kriminelle ein Schild von einem Institutsgelände in der Straße „Tromm“. Bei dem Schild handelte es sich um ein Verkehrszeichen mit selbst gestalteter Schrift. Auf dem Schild stand „Karls Ruhe in Maryland“.

Wenn Sie Hinweise auf den Verbleib des Schildes oder auf die Diebe geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei (Kommissariat 41) in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530.

Heppenheim: Verdacht auf ausgelegte Giftköder / Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Heppenheim (ots) – Aktuell ermittelt das Kommissariat 41 in Heppenheim wegen des

Verdachts von ausgelegten Giftködern. Vor diesem Hintergrund suchen die

Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen und bitten Hundehalter um besondere

Vorsicht.

Ein Hundebesitzer hat sich an die Polizei gewandt, nachdem sein Hund nach

aktuellem Kenntnisstand am vergangenen Wochenende (14.5.) aufgrund von

Vergiftungserscheinungen verstorben ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war

der Besitzer am Donnerstag (11.5.) mit seinem Vierbeiner auf einer kleinen Wiese

in der Straße „Am Streitstein“ unterwegs. Kurze Zeit später zeigte der Hund

verschiedene Symptome auf und musste von einem Tierarzt behandelt werden. Da zum

aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hund ausgelegte

Giftköder gefressen hat, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine polizeiliche Absuche des Bereichs verlief bislang ergebnislos.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Pfungstadt (ots) – Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die

Polizei im Rahmen des diesjährigen Hessentags an zwei Tagen Termine für eine

Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung an. Für beide Veranstaltungstage

können sich Interessierte ab sofort (17.5.) anmelden.

Die Fahrradcodierung findet am Samstag, dem 3. Juni, in der Zeit von 10 bis 16

Uhr statt. Eine Woche später, am Samstag, dem 10. Juni, ebenfalls von 10 bis 16

Uhr, werden Termine für die Fahrradregistrierung angeboten. Beide Termine finden

im Bereich des Polizeibistros in der Kaplaneigasse am dortigen Präventionsstand

der Polizei statt.

Wer interessiert ist und sich anmelden möchte, wird gebeten, sich ab Mittwoch,

dem 17. Mai, unter der Rufnummer 06151/969-40444 werktags von 10 bis 14 Uhr

anzumelden. Für beide Verfahren wird ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis

und das Rad selbst benötigt.

Wer sich über die Möglichkeiten zum Diebstahlschutz informieren möchte, ist

ebenfalls herzlich willkommen und kann sich während der gesamten Festtage von

unseren Fachexperten am Präventionsstand Informationen einholen.

Worin unterscheiden sich die beiden Varianten?

Die Fahrradcodierung ist inzwischen ein beliebtes Mittel, das

eigene Fahrrad gegen Diebe zu schützen. Mittels eines

Spezialgerätes wird die persönliche Identifikationsnummer

sichtbar in den Fahrradrahmen graviert. Dieser Code gibt der

Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb kann

mit dieser Nummer nichts anfangen. Das Fahrrad wird für den

Unbefugten relativ wertlos. Kinderfahrräder oder Velos mit

Carbonrahmen sind für die Codierung nicht geeignet.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen

Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres

Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss

bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher

Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die

Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte

Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell

zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes

Rad polizeilich registriert werden.

Fahrradbesitzer müssen sich nicht nur für eine Variante entscheiden, sondern

können beide Service-Angebote nutzen. Das Rad kann codiert und registriert

werden. Für die bessere Planbarkeit ist jedoch eine Anmeldung wie oben

beschrieben erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns

/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Viernheim: Mann wirft mit Steinen auf Personen / Polizei nimmt 31-Jährigen vorläufig fest

Viernheim (ots) – Nachdem es am Dienstagabend (16.5.), gegen 19.45 Uhr, zuvor in

einem Zug in Richtung Mannheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren

Personen kam, verlagerte sich die Situation an die Bahngleise des Bahnhofes in

Viernheim. Hier warf nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann Steine auf

mehrere Personen.

Die alarmierte Streife konnte den 31-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Er wurde im Anschluss aufgrund seiner geistigen Verfassung in eine

psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen

Hintergründen des Vorfalls dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte

der Mann drei Personen leicht.

Bensheim: Brand von Altkleidercontainern ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (17.5.) kam es gegen 2.15 Uhr zu

einem Brand von einem Altkleidercontainer in der Schwanheimer Straße. Die

Flammen griffen dabei auf zwei nebenstehende Altkleidercontainer über. Durch die

Feuerwehr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern derweil an. Nach momentanem Kenntnisstand entstand ein

Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062 /

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstag (16.5.) wird

sich ein 45 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der

Darmstädter steht im Verdacht am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der

Heidelberger Landstraße, nahe eines Bildungscampus, exhibitionistische

Handlungen durchgeführt zu haben. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und die

hinzueilenden Streifen nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er kam mit

zur Wache. Dort erfolgten seine erkennungsdienstliche Behandlung und die

Einleitung des Verfahrens. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause

entlassen.

Darmstadt-Arheilgen: Schmierereien an Schulgebäude rufen Polizei auf den Plan / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Parolen und Hakenkreuze, geschmiert auf unterschiedliche

Stellen eines Schulgebäudes in der Grillparzerstraße, haben die Polizei auf den

Plan gerufen. Am Montagmorgen (15.5.) waren die Symbole und Schriftzüge entdeckt

und im Nachgang Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach derzeitigen Stand

reicht die Tatzeit bis zum Samstagnachmittag (13.5.) zurück. Weil die

Schmierereien fremdenfeindliche Inhalte und Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen darstellen, hat der polizeiliche Staatsschutz die weiteren

Ermittlungen übernommen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich ersten

Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Unter der Rufnummer 06151/9690

nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Einbruchsversuche scheitern / Polizei sucht Zeugen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten

scheiterte, als sie nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten, in zwei

Einfamilienhäuser im Mathildenweg einzubrechen. Den Bewohnern fielen am

Dienstagabend (16.5.) verdächtige Spuren an den Türen und auf, woraufhin die

Polizei gerufen wurde. Offenbar versuchten die Kriminellen die Türen der beiden

Häuser aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Die Schäden werden auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt

mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

aufzunehmen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Elektronische Speichermedien und weitere Beweismittel bei Durchsuchung sichergestellt

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten haben Polizeikräfte am Mittwochmorgen (17.05.) die Privatwohnungen von zwei 46 und 51-jährigen Journalisten in Mörfelden-Walldorf durchsucht. Bei dem Einsatz stellten die Ermittler unter anderem elektronische Speichermedien und weitere Beweismittel sicher. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Zum Schutz der noch andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Inhalte zu dem Ermittlungsverfahren bekanntgegeben werden. Die Pressehoheit in dieser Sache liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Nauheim: Laptop und Mikrowelle bei Einbruch entwendet – Wer hat Verdächtiges bemerkt

Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Baucontainers haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (16.05.) einen Laptop und eine Mikrowelle entwendet. Gegen 6.20 Uhr am Dienstagmorgen fielen Zeugen das aufgehebelte Vorhängeschloss zu dem Container auf der Baustelle in der Dresdener Straße auf. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die bislang noch unbekannten Täter seit 16.30 Uhr am Vortag gewaltsam in das Innere gelangt. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise zu Personen, die im Tatzeitraum mit einer Mirkowelle unter dem Arm gesehen wurden, nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stoppt flüchtige Autofahrerin – Geschädigte gesucht!

Eberbach (ots) – Filmreife Szenen ereigneten sich am Dienstagmittag bei einer

Verfolgungsfahrt von Eberbach bis kurz vor Neckarhausen. Eine Polizeibeamtin,

welche privat mit dem Auto auf der B37 in Richtung Eberbach unterwegs war,

bemerkte eine 30-jährige VW-Fahrerin, welche Schlangenlinien fuhr und immer

wieder in den Gegenverkehr geriet. Am Ortseingang von Eberbach konnte eine

alarmierte Polizeistreife die Autofahrerin schließlich ausfindig machen, wonach

diese einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Den Anhaltezeichen der

Beamten leistete sie allerdings keine Folge und versuchte zu flüchten. An der

Kreuzung Uferstraße/Hirschhorner Landstraße überfuhr sie eine rote Ampel,

gefährdete aber glücklicherweise niemanden. Immer wieder geriet die Frau, welche

mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hirschhorn unterwegs war, in den

Grünstreifen sowie auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende

Verkehrsteilnehmer. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, die Flüchtige

zwischen Hirschhorn und Neckarhausen zu stoppen und widerstandslos festzunehmen.

Die 30-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb sie

nach der Entnahme einer Blutprobe einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt

wurde. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Da

derzeit noch unklar ist, ab wo die Frau die waghalsige Fahrt angetreten hatte,

sucht das Polizeirevier Eberbach weitere Personen, welche durch die Autofahrerin

gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu

melden.

Bad König: Zu groß und zu schwer durch den Odenwald

Für einen Schwertransport aus Nordrhein-Westfalen war die Fahrt durch den Odenwald nach einer Kontrolle durch eine Streife der Verkehrsinspektion am Montagnachmittag (15.05.) unfreiwillig zu Ende. Gegen 15.45 Uhr hatten die Beamten den mit einem 30 Tonnen schweren Kettenbagger beladenen Großraumtransport auf der Bundesstraße 45 bei Etzen-Gesäß gestoppt. Aufgrund der Gesamtmasse von circa 54 Tonnen und wegen der Überschreitung der Abmessungen wäre die Inbetriebnahme dieser Fahrzeugkombination im öffentlichen Verkehrsraum genehmigungs- und erlaubnispflichtig gewesen. Da der Unternehmer diese Erlaubnis für den Fahrweg durch den Odenwald nicht eingeholt hatte, wurde eine Weiterfahrt untersagt und den Schwertransport auf einen nahegelegenen Parkplatz begleitet. Fahrzeugführer und das Unternehmen müssen sich jetzt in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen. Gegen den Unternehmer wurde zudem ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet.