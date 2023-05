Vorsicht bei Nachrichten von unbekannten Nummern in Messenger-Diensten: Betrüger ergaunern mehrere Tausend Euro

Stadt und Landkreis Kassel: Betrüger haben in den vergangenen Tagen mehrere Opfer um einige Tausend Euro gebracht, über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ meldeten sich die Täter. Wie üblich bei dieser Betrugsmasche, hatten die Betrogenen zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten. Die Täter gaben sich als Sohn oder Tochter mit neuer Handynummer aus und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, aber wegen des neuen Handys noch keine Online-Überweisung tätigen zu können. Die Opfer überwiesen das Geld in dem Glauben, Rechnungen für ihre Angehörigen zu bezahlen. In Kassel verlor eine hilfsbereite Mutter, die zwei Überweisungen tätigte, über 2.500 Euro an Betrüger. Bei einer erneuten Zahlungsaufforderung wurde sie misstrauisch, erkannte den Betrug und zeigte den Vorfall an. Bereits am Sonntag gelang es den Tätern 8.500 Euro bei einem hilfsbereiten Mann in Vellmar zu ergaunern.

Die Polizei in Nordhessen möchte diese Fälle zum Anlass nehmen, erneut auf die Betrugsmasche via WhatsApp hinzuweisen und davor zu warnen.

Mit folgenden Tipps können Sie sich vor dieser Art des Betrugs schützen:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen,

egal ob per Post, E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst.

egal ob per Post, E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst. Rufen Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer an oder

vergewissern Sie sich persönlich, ob die Nachricht tatsächlich

von Ihr stammt.

vergewissern Sie sich persönlich, ob die Nachricht tatsächlich von Ihr stammt. Wenn Sie von einer (vermeintlich) bekannten Person unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer

nicht automatisch ab.

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Lassen Sie sich in keinem Fall unter Druck setzen und zu einer

vorschnellen Überweisung verleiten.

vorschnellen Überweisung verleiten. Informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche und

treffen Sie Absprachen.

treffen Sie Absprachen. Falls Sie Opfer geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der

Polizei und informieren Sie umgehend Ihre Bank, um Zahlungen

eventuell zu stoppen oder rückgängig zu machen.

Osthessen: Die Polizei-News

Unfallflucht nach Parkrempler

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.05.), gegen 16.40 Uhr, parkte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen 1er BMW, ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz unter der Hochbrücke. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der 76-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Crash im Kreisverkehr

Friedewald. Am Dienstag (16.05.), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer aus Potsdam mit einem Ford Transit die Gottfried-Schenker-Straße aus Richtung des dortigen Gewerbegebietes kommend in Richtung Kreisverkehr/Zubringer BAB4. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen befuhr die B62 aus Richtung Friedewald. Als der 36-jährige Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem 54-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Schotten. Am Montag (15.05.), gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrerin aus Schotten mit ihrem Audi E-Tron die Kreisstraße 103 von Michelbach kommend in Richtung Schotten. Hinter ihr fuhr ein 77-jähriger Fahrer ebenfalls aus Schotten mit seinem Ford Focus Kombi. In der Absicht nach links auf einen Feldweg abzubiegen, bremste die Audi-Fahrerin ihr Fahrzeug ab. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Ford-Fahrer auf das Vorderfahrzeug auf. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06644/98909-19, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Von einem weißen Opal Astra entwendeten Unbekannte am Dienstag (16.05.), zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen „FD – NN 5555“. Das Fahrzeug war im Sudetenweg Ecke Karlstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Alsfeld. Durch Unbekannte wurde zwischen Dienstagabend (16.05.) und Mittwoch (17.05.), gegen 2 Uhr, ein mittels Schloss gesichertes Elektro-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Das Zweirad hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Leichtkraftrad

Rotenburg. Unbekannte entwendeten am Dienstag (16.05.), zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr, das auf einem Parkplatz vor einer Großsporthalle im Breitinger Kirchweg abgestelltes rot-weißes Leichtkraftrad der Marke „Betamotor“ im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Betrieb

Philippsthal. Vermutlich indem sie über den Zaun kletterten, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (17.05.), zwischen 0.30 und 0.55 Uhr, Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Ulsterstraße. Sie brachen die Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Waschanlage

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (16.05.), gegen 2.30 Uhr, in das Kassenhäuschen einer Waschanlage in der Kreuzbergstraße ein. Die Täter warfen dazu eine Scheibe ein und stahlen Bargeld. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw in Gemünden (Felda) – OT Nieder-Gemünden

Am Montag, den 15.05.2023, wurde ein im Lindenweg, Parkplatz der dortigen Pestalozzischule, abgestellter weißer Hyundai an der Heckscheibe beschädigt. Gg. 14:00 Uhr bemerkte der Fahrzeug-Besitzer zunächst einen Riss in der Heckscheibe seines Pkws. Es besteht der Verdacht, dass ein bisher unbekannter Täter die Heckscheibe auf bisher unbekannte Weise beschädigt hat. Beim Wegfahren berstete das Glas der Heckscheibe.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 974 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall

Bebra- Ein Opel-Fahrer aus Bebra parkte seinen blauen Insignia am 15.05.23, 18.23 Uhr, in der Kasseler Straße in einer markierten Parkfläche. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte im Vorbeifahren mit der Fahrerseite des geparkten Pkw.Hierbei wurde der Außenspiegel sowie der Türgriff beschädigt. Schaden ca. 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Rotenburg-Braach- Am 15.05.23, 16.05 Uhr, befuhren ein Fiesta-Fahrer aus Rotenburg und eine Tiguan-Fahrerin aus Alheim die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Am Abzweig nach Braach fuhren beide in die Straße Am Guttelsbach ein. Der Fiesta-Fahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf. Gesamtschaden ca. 2.500 Euro.