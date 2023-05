Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrradcodieraktion in Bad Homburg – alle Termine vergeben

(da)Für die Fahrradcodieraktion am 26.05.2023 sind aufgrund der hohen Nachfrage bereits jetzt alle möglichen Termine vergeben. Wir bitten Sie daher, von weiteren Anfragen abzusehen. Zukünftige Codieraktionen werden auch im Veranstaltungskalender unter www.polizei.hessen.de veröffentlicht.

Einbruch in Gemeindezentrum,

Wehrheim, St.-Michaels-Weg, 15.05.2023, 15.00 Uhr bis 16.05.2023, 08.05 Uhr

(pa)In Wehrheim wurde von Montag auf Dienstag in das Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde eingebrochen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hebelten Unbekannte ein Fenster des im St.-Michaels-Weg gelegenen Gebäudes auf, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. Die Täter machten sich anschließend auf die Suche nach Wertgegenständen und entwendeten ein Wertgelass. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mercedes beschmiert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 15.05.2023, 15.00 Uhr bis 16.05.2023, 08.30 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße richteten Unbekannte von Montag auf Dienstag an einem geparkten Pkw einen Schaden von rund 500 Euro an. Ein Autofahrer meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass sein Wagen – eine schwarze Mercedes C-Klasse – mit grüner Farbe besprüht worden war. Das Fahrzeug hatte er am Montagnachmittag in Höhe der Hausnummer 121 abgestellt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss,

Königstein im Taunus, Adelheidstraße, 16.05.2023, 16.50 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Königstein ein Verkehrsunfall, in dessen Folge nun gegen einen der Beteiligten strafrechtlich ermittelt wird. Gegen 16.50 Uhr befuhren ein Fiat und ein Audi in dieser Reihenfolge die Adelheidstraße in Richtung Stadtmitte. Als der 64-jährige Königsteiner am Steuer des vorausfahrenden Fahrzeugs an der Einmündung zur Frankfurter Straße verkehrsbedingt halten musste, reagierte der Fahrer des Audi – ein 54-jähriger Hochheimer – zu spät, sodass er seinem Vordermann auffuhr. Dabei wurde ein 11-jähriger Mitfahrer im Fiat leicht verletzt und ein Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro verursacht. Nachdem sich die Beteiligten an der Unfallstelle nicht einigen konnten, entschieden sie, die örtliche Polizeistation aufzusuchen. Dort ergab sich der Verdacht, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille, sodass der Autofahrer für eine ärztliche Blutprobe auf der Dienststelle bleiben musste. Gegen den 54-Jährigen wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.