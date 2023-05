Wiesbaden: Die Polizei-News

Festnahmen rund um Gruppierung junger Personen – 5 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und Durchsuchungsaktion

Wiesbaden (ots) – (pl)Rund um eine Gruppierung junger Personen aus Wiesbaden ist

es innerhalb der vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten zu

mehreren Festnahmen gekommen. Fünf Personen befinden sich aktuell in

Untersuchungshaft und am heutigen Tag erfolgte eine großangelegte

Durchsuchungsaktion.

Seit Februar 2023 verzeichnete die Wiesbadener Polizei in der Innenstadt einen

Anstieg von Einbruchdiebstählen in gewerbliche Objekte. Die Taten erstreckten

sich insbesondere vom Innenstadtbereich bis hin in den Bereich der Dotzheimer

Straße.

In den Fokus der Ermittlungen geriet schließlich eine Tätergruppierung,

bestehend aus jungen Männern im Alter zwischen 14 und 22 Jahren, von denen

einige bereits als Mehrfach- und Intensivtäter bekannt sind. Die Gruppierung

steht im Verdacht, in unterschiedlichen Konstellationen und in der Regel

vermummt sowie mindestens zu zweit gewaltsam in Kindergärten, Restaurants,

Geschäfte sowie Betriebe eingedrungen zu sein. Abgesehen hatten es die Täter

primär auf Bargeld und Wertgelasse. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen wurde

aufgrund der Komplexität eine eigene Arbeitsgruppe unter Beteiligung

unterschiedlicher Organisationseinheiten der Polizei sowie der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden ins Leben gerufen.

Nachdem sich der Tatverdacht gegen die Gruppierung erhärtet hatte, wurden auf

richterliche Anordnung zwischenzeitlich bereits vier Jugendliche und

Heranwachsende sowie ein erwachsener Tatbeteiligter in Untersuchungshaft

genommen. Hierbei handelt es sich um die mutmaßlichen Hauptakteure. Gegen

weitere Personen der Gruppe, welche zum Teil auf frischer Tat ertappt wurden,

laufen Ermittlungsverfahren.

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft erwirkte nun für die Wohnanschriften von vier

Tatverdächtigen beim Amtsgericht Wiesbaden Durchsuchungsbeschlüsse, welche am

heutigen Mittwoch zeitgleich vollstreckt worden sind. Die großangelegte

Durchsuchungsaktion, bei welcher die Polizeidirektion Wiesbaden und die

Kriminalpolizei von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt

wurden, startete in den frühen Morgenstunden. Hierbei wurden weitere

Beweismittel gesucht und entsprechende Gegenstände sichergestellt. Mit der

Durchsuchung und den Inhaftierungen sind die Ermittlungen der Arbeitsgruppe

nicht beendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben die verbliebenen

Mitglieder der Gruppierung im Blick und werden bei möglichen weiteren Straftaten

konsequent gegen diese vorgehen.

Vier Männer von Personengruppe angegriffen, Mainz-Kastel, Schwarzenbergstraße, 16.05.2023, 21.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurden in der Schwarzenbergstraße in Mainz-Kastel vier

Männer im Alter zwischen 33 und 44 Jahren von einer Personengruppe angegriffen.

Die Geschädigten hielten sich gegen 21.50 Uhr auf dem Gartengelände rund um

ihren Wohn-Bungalow auf, als sie von mehreren Personen zunächst verbal und

anschließend körperlich attackiert wurden. In Folge der Auseinandersetzung, bei

welcher unter anderem auch eine Eisenstange als Schlagmittel zum Einsatz kam,

wurden zwei der Geschädigten verletzt und der Bungalow sowie zwei geparkte Autos

beschädigt. Während es bei einem der beiden Verletzen bei einer ambulanten

Behandlung blieb, musste der andere in ein Krankenhaus gebracht werden. Das 2.

Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Angreifern sowie den

Hintergründen und den Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Hinweise werden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegengenommen.

Hallenbad von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kostheim, Waldhofstraße,

17.05.2023, 00.05 Uhr bis 05.55 Uhr,

(pl)In der Waldhofstraße in Mainz-Kostheim wurde in der Nacht zum Mittwoch das

dortige Hallenbad von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 00.05

Uhr und 05.55 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes in das Schwimmbad ein.

Anschließend machten sie sich an den Tresoren und Spinden zu schaffen und

erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 3435-0 entgegen.

Unbekannte schlagen Autoscheiben in Kostheim ein, Wiesbaden-Kostheim,

Steinern Straße 17.05.2023, 03:20 Uhr,

(da)Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Mainz-Kostheim die Scheiben

mehrerer PKW eingeschlagen. Zeugen hörten zunächst gegen 03:20 Uhr, wie auf

einem Parkdeck an der Steinern Straße mehrfach Glas zersplitterte. Kurze Zeit

später seien drei dunkel gekleidete Personen von der Örtlichkeit in Richtung

Ratsherrenweg davongerannt. Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Unbekannten

die Heck- und Seitenscheiben von drei PKW eingeschlagen hatten. Hierdurch

verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR. Hinweise zur Tat

bzw. den bisher unbekannten Personen nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2240

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Jugendlichen geschlagen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Fußgängerbrücke, Dienstag, 16.05.2023,

19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Jugendlicher in Taunusstein-Bleidenstadt von

einem älteren Jugendlichen geschlagen und bedroht. Gegen 19:00 Uhr hielt sich

der Taunussteiner mit einigen Begleitern an einer Fußgängerbrücke hinter der

Anschrift Aarstraße 94 auf. Seinen Schilderungen zufolge, sei dort eine

vierköpfige Gruppe von Jugendlichen auf ihn zugekommen, von denen ihn einer

angesprochen und grundlos ins Gesicht geschlagen habe. Der Unbekannte soll

darüber hinaus Drohungen ausgesprochen haben. In diesem Moment sei ein zufällig

vorbeilaufender Erwachsener dazwischen gegangen und habe die Parteien trennen

können. Daraufhin soll die Gruppe rund um den Schläger in Richtung der Aarstraße

geflüchtet sein. Der Polizei konnte die Gruppe nicht mehr antreffen.

Der etwa 16-18 Jahre alte Aggressor soll circa 170 cm groß und mit einer dunklen

Steppjacke, einer grauen Nike Jogginghose, einer grauen Umhängetasche, weißen

Schuhen und einer bunten Kappe bekleidet gewesen sein. Einer seiner Begleiter

sei 13-14 Jahre alt, dünn, schwarzhaarig gewesen und habe ein rundes Gesicht

gehabt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0.

Mann entblößt sich,

Eltville-Erbach, Bachhöller Weg, Dienstag, 16.05.2023, 20:00 Uhr

(fh)Im Eltviller Ortsteil Erbach hat sich am Dienstagabend ein bislang

unbekannter Mann in der Öffentlichkeit entblößt. Gegen 20:30 Uhr meldete sich

eine Frau aus Frankfurt bei der Polizei, da ihre Tochter auf dem Spielplatz im

Bachhöller Weg einen sich entblößenden Mann gesehen hatte. Den Angaben der

Mutter zufolge, habe sich diese gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter und

einem weiteren Familienmitglied auf dem besagten Spielplatz aufgehalten.

Plötzlich sei ihre Tochter auf sie zu gerannt gekommen und habe geschildert,

dass sie soeben, einige Meter entfernt, einen Mann mit heruntergelassener Hose

und entblößtem Geschlechtsteil gesehen habe. Dieser sei daraufhin weggerannt.

Als die Mutter und ihr Begleiter in der Umgebung nach dem Mann suchten, konnten

sie diesen nicht mehr antreffen. Auch die Polizei aus Eltville fahndete nach dem

Mann, konnte diesen jedoch weder in Eltville-Erbach, noch auf verschiedenen

Spielplätzen in Hattenheim und Eltville auffinden.

Der unbekannte Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er soll sehr

kurze, helle Haare gehabt und eine Lederjacke sowie Jeans getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brand auf Gelände von Vereinsheim gelegt, Taunusstein-Wehen, Aarstraße,

Aarmühlweg, Mittwoch, 17.05.2023, 04:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch setzten Unbekannte in Taunusstein-Wehen ein

Motorrad und ein Müllbehältnis in Brand und verursachten dabei Sachschaden.

Gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Grundstück in der

Aarstraße gerufen, da es dort in der Nähe eines Wohngebäudes brennen würde. Vor

Ort stellten die Polizeibeamten bei dem am Aarmühlweg gelegenen Wohnhaus, in dem

auch ein Vereinsheim ansässig ist, zwei Brände fest. Neben einer Mülltonne,

brannte ein unter einem Carport stehendes Motorrad. Sofort begann die Streife

mit Löscharbeiten, welche von der in der Zwischenzeit eingetroffenen Feuerwehr

erfolgreich fortgeführt werden konnten. Derweil hatten alle Bewohner des Hauses

unverletzt das Gebäude verlassen. Neben dem Motorrad und der Mülltonne wurde

auch der Carport beschädigt. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hatte,

konnten alle Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten.

Kurz vor dem Brand soll ein Zeuge mehrere dunkelgekleidete Personen auf dem

besagten Gelände wahrgenommen haben, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen

könnten. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung und nimmt

Hinweise, insbesondere zu den verdächtigen Personen, unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

E-Bike aus Kellerabteil entwendet,

Idstein, Saarbrücker Platz, festgestellt: Dienstag, 16.05.2023, 08:00 Uhr

(fh)Aus dem Keller eines Idsteiner Mehrfamilienhauses wurde in den vergangenen

Tagen ein E-Bike gestohlen. In einem unbeobachteten Moment betraten der oder die

Täter das Mehrfamilienhaus am Saarbrücker Platz, suchten anschließend den Keller

auf und entwendeten aus einem Abteil ein grünes E-Mountainbike der Marke „Focus“

im Wert von knapp 3.000 Euro. Auch die Flucht mit dem Zweirad gelang den

Unbekannten unbemerkt. Am Dienstagmorgen wurde der Diebstahl vom Besitzer des

Kellers festgestellt und bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Automat aufgebrochen,

Hohenstein, Strinz Margarethä, Am Hirtenpfad, Mittwoch, 17.05.2023, 02:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Automaten in Strinz

Margarethä aufgebrochen. Der in der Straße „Am Hirtenpfad“ aufgestellte Automat

wurde dabei von den Tätern aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in

unbekannter Höhe entwendet.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.