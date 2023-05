Polizeipräsidium setzt Zeichen – Regenbogenflagge gehisst

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich Mittwoch 17. Mai 2023, am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Aus diesem Grund wird vor dem Polizeipräsidium erstmals eine Regenbogenflagge gehisst. Die Flagge symbolisiert die Vielfalt der Menschen und steht für Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung.

Der Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie dient als jährliche Erinnerung daran, dass noch immer viele Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Es ist eine Gelegenheit, Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einzustehen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Einbruch und Verdacht der Brandstiftung in Realschule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 17.05.2023 brachen Unbekannte in die Anne-Frank-Realschule in der Bruchwiesenstraße ein. Im Sekretariat brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Hierdurch wurde gegen 2:45 Uhr der Brandmeldealarm der Schule ausgelöst. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht.

Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ob etwas aus der Schule entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie verdächtige Personen an der Anne-Frank-Realschule gesehen oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Hinweise zu möglichem Unfall erbeten

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am 16.05.2023 gegen 21 Uhr, soll es im Bereich der Bushaltestelle „Londoner Ring“ zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen sein. Das meldete eine Busfahrerin. Wie genau sich dieser zutrug und ob das Kind verletzt wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund bitten wir das Kind sowie die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, sich zu melden.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mountainbike gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte entwendeten Dienstag 16.05.2023 zwischen 20-22 Uhr ein Mountainbike im Gesamtwert von ca. 800 Euro. Das grün schwarze Fahrrad war im Teichgartenweg abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Motorraddiebstahl

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Unbekannte versuchten in dem Tatzeitraum vom 02.05.-16.05.2023 ein Motorrad zu entwendeten. Hierbei wurde das Zündschluss am Motorrad manipuliert. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Das Motorrad der Marke Kawasaki war in der Kriemhildstraße vor einem Anwesen abgestellt.

Es entstand lediglich Sachschaden am Zündschloss. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

20.000-Euro-Schaden verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen-Süd (ots) – Der Mercedes eines 22-Jährigen wurde in der Silcherstraße durch eine unbekannte Person beschädigt. Diese war mit ihrem Auto gegen den parkenden Mercedes gefahren. Dabei verursachte sie einen Schaden von geschätzten 20.000 Euro. Danach entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort.

Der 22-Jährige konnte lediglich beobachten, dass das Auto in Richtung Arnulfstraße flüchtete. Sie haben den Unfall beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Elektroroller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der Elektroroller einer 17-Jährigen wurde vor einer Schule in der Friedrich-Heene-Straße gestohlen. Der Roller war am 16.05.2023, zwischen 8 Uhr und 13:10 Uhr, vor der Schule abgesperrt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 80-Jährige aus Gartenstadt ließ sich am Dienstagmittag 26.05.2023, 12:15 Uhr, nicht täuschen und reagierte vorbildlich. Sie erhielt einen Anruf von einer Frau, die behauptete, von der Bundesregierung zu sein. Weiter gab diese vor, der Computer der Seniorin sei gehackt worden. Die 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch sofort und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.