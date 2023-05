Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots) – Am Dienstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Bereich der K13 und K30 mehrere Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durch. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt zwölf Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt werden.

Bei erlaubten 50 km/h auf der K13 war der höchste gemessene Wert 69 km/h, auf der K30, mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 90 km/h gemessen.

Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Schifferstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in der Langgasse in Böhl-Iggelheim. Ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Ludwigshafen musste an einer Engstelle verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug stieß dann beim Vorbeifahren an das Fahrzeug des 56-jährigen und verursachte einen erheblichen Sachschaden 6.000 Euro.

Nachdem der Geschädigte dem Unfallverursacher sagte, dass er die Polizei rufen werde, entfernte sich dieser samt Fahrzeug von der Unfallstelle. Laut Angaben des Anrufers sei durch den Unfall auch der Beifahrer des Verursachers verletzt worden, da dieser mit dem Kopf an die Windschutzscheibe gestoßen sei.

Gesucht wird nun ein weißer Transporter bzw. ein weißer Van, älteren Modells mit einer beschädigten Windschutzscheibe im Beifahrerbereich und erheblichen Schäden am Fahrzeug vorne links.

Der Unfallverursacher wird als circa 40-50 Jahre alt beschrieben, mit kräftiger Statur, dunkle, lockige Haare und trug ein buntes T-Shirt.

Der (verletzte) Beifahrer war circa 30-40 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare, eine schmale Statur, trug dunkle Bekleidung und eine dunkle Kappe.

Beide Personen hätten akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise bitte unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.