Bergstrasse

Bürstadt: Unbekannter erbeutet Geld / Nach räuberischem Diebstahl Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Nachdem sich am Montagnachmittag (15.5.) ein räuberischer

Diebstahl auf einem Supermarktparkplatz in der Straße „Die Lächner“ zugetragen

hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein 56-Jähriger auf dem Parkplatz, als

er kurz vor 17 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde, der

ihn nach Kleingeld fragte. Gerade als der hilfsbereite 56 Jahre alte Mann seine

Geldbörse hervorholte, soll der Unbekannte unvermittelt in das Portemonnaie

gegriffen haben und Geld erbeutet haben. Nach einem Handgemenge zwischen den

beiden Männern, gelang es dem Kriminellen mit über 200 Euro in Richtung

Lampertheimer Straße zu flüchten.

Der Flüchtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug ein weißes

Shirt und hatte kurze Haare. Seine Statur wurde als kräftig beschrieben.

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls hat das Kommissariat 21/22 in

Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht / Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Weil bislang unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen

Samstag (13.5.) und Montag (15.5.) eine Hausfassade in der Rheinstraße, das

Bürofenster eines Supermarktes in der Rüdesheimer Straße sowie einen

Treppenaufgang auf dem Paulusplatz mit Farbe beschmiert haben, hat die Polizei

die weiteren Ermittlungen übernommen. Da die Schmierereien Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen darstellen, darunter ein Hakenkreuz, ist der

Staatsschutz Südhessen mit den Fällen betraut. In diesem Zusammenhang hofft die

Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu

dem Täter geben können. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist

derzeit unklar und Gegenstand der Prüfungen. Die Beamtinnen und Beamten des

polizeilichen Staatsschutzes nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben sich Diebe in den

zurückliegenden Tagen auf einem Baustellengelände in der Moltkestraße zu

schaffen gemacht und eine Rüttelplatte mitgehen lassen. Nach bisherigen

Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Samstag (1.4.) zurück. Am

Montagmorgen (15.5.) wurde der Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert.

Diese hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler

des Kommissariats 43 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim – Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Griesheim (ots) – Eine 71-jährige aus Griesheim fuhr am Dienstag (16.05) gegen

17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Goethestraße in Richtung

Friedrich-Ebert-Straße, als eine 48-jährige Griesheimerin, ohne auf sie zu

achten, die Fahrzeugtür ihres blauen Dacias öffnete.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. An

den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Die Radfahrerin trug keinen Sturzhelm und verletzte sich bei dem Unfall. Sie

wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Reinheim: Alkoholisierter Mann löst Polizeieinsatz aus / 56-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Reinheim (ots) – Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann, hat am frühen

Dienstagmorgen (16.5.) einen größeren Polizeieinsatz in der Straße „Am

Sportzentrum“ ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 56 Jahre alte

Tatverdächtige mit seinem Wagen kurz vor 7 Uhr an einer Gemeinschaftsunterkunft,

in der rund 50 ukrainische Staatsangehörige untergebracht sind, aufgetaucht sein

und unter anderem mehrere Menschen in der Unterkunft und auch davor bedroht

haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Die Beamtinnen und

Beamten nahmen den Mann am Einsatzort vorläufig fest. Wie sich im Zuge der

weiteren Maßnahmen herausstellte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um

einen russischen Staatsangehörigen. Weil er augenscheinlich unter dem Einfluss

von Alkohol stand, führten die Beamtinnen und Beamten einen Atemalkoholtest

durch, welcher einen Wert von 0,99 Promille ergab. Verletzt wurde nach aktuellem

Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.

Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann aus

politischen Motiven handelte, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen

übernommen.

Gross-Gerau

Raunheim: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

In der Nacht zum Dienstag (16.05.) haben bislang noch unbekannte Täter einen Firmenwagen aufgebrochen und zwei Bohrhämmer aus dem Innenraum gestohlen. Das Auto war seit 17 Uhr am Montagabend in der Neckarstraße abgestellt. Gegen 6 Uhr bemerkten Zeugen die zerstörte Heckscheibe an dem Transportfahrzeug und verständigten die Polizei. Mit zwei Bohrhämmern der Marke Milwaukee im Gesamtwert von rund 1.200 Euro suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren sachdienlichen Hinweisen an das Kommissariat 21/22 zu wenden (06142/696-0).

Mörfelden-Walldorf: Geschwindigkeitsmessungen und zivile Kontrollen in der Doppelstadt

Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben im Laufe des Montags (15.05.) zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Geschwindigkeitsmessungen und zivile Kontrollen durchgeführt. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr wurde das Tempo der durchfahrenden Verkehrsteilnehmenden auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden überprüft. Hierbei wurden insgesamt 30 Fahrerinnen und Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der anschließenden zivilen Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte rund um den Bahnhof in Walldorf 18 Personen und nahmen einen 17-Jährigen sowie einen 44 Jahre alten Mann vorläufig fest. Bei beiden stießen die Streifen auf Kleinstmengen Rauschgift und stellten dieses sicher. Gegen die beiden Männer aus Mörfelden-Walldorf wurde Strafanzeige erstattet.