Frankfurt-Ostend: U-Haft nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am vergangenen Samstag (13. Mai 2023) konnte ein

hinreichend polizeibekannter 20-Jähriger auf frischer Tat durch das beherzte

Eingreifen eines nicht im Dienst befindlichen Polizisten wegen eines

räuberischen Diebstahls festgenommen werden.

Der 20-Jährige betrat zunächst gegen 10:40 Uhr eine Bäckerei-Filiale in der

Rhönstraße, griff in die Kasse, entwendete dabei mehrere hundert Euro Bargeld

und flüchtete. Aufgrund der Hilferufe der Mitarbeiterinnen der Bäckerei wurde

ein Polizist in Zivil auf die Situation aufmerksam. Er nahm umgehend die

Verfolgung des Täters auf. Dieser versuchte seinen Verfolger mittels Wurf eines

abgebrochenen Flaschenhalses, einer Bedrohung mittels Schraubendreher sowie

Steinwürfen abzuschütteln, was jedoch misslang. Zwischenzeitlich hinzugerufene

Beamte des 5. Polizeireviers nahmen den Täter letztlich fest.

Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und am Folgetag

dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen den

20-Jährigen erließ. Er muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen

Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Kabeldiebe am Bahnhof Frankfurt-Niederrad gestellt

Frankfurt am Main (ots) – Am Bahnhof Frankfurt-Niederrad wurden am Sonntagmorgen

zwei wohnsitzlose Männer im Alter von 30 und 17 Jahren festgenommen, die in dem

Bereich Kupferkabel entwendet haben. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten gegen

1 Uhr die zwei Männer beobachtet, als sie offenbar Kabel in einen Lieferwagen

einluden. Als der Wagen den Bereich kurz darauf verließ und eine Fahndung

eingeleitet wurde, konnte er kurz darauf von Beamten der Landespolizei im

Nahbereich gestoppt werden. Bei der Durchsuchung wurden im Wagen letztlich Kabel

im Wert von etwa 5000 Euro gefunden werden. Die beiden Täter wurden von Beamten

der Bundespolizei zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof gebracht, wo ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Ob beide Männer auch

für weitere Kabeldiebstähle verantwortlich sind, ist noch Gegenstand der

Ermittlungen. Der Jugendliche wurde dem Jugendamt übergeben und der Ältere am

Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Personenkontrolle

Frankfurt (ots) – (di) Eine Personenkontrolle im Bahnhofsviertel wurde gestern

Abend (15. Mai 2023) einem 53-Jährigen zum Verhängnis. Die Beamten stellten

Drogen bei dem Mann sicher und nahmen ihn vorläufig fest.

Als sich gegen 23:15 Uhr Polizisten dem Kaisersack näherten, um dort eine

Personengruppe zu kontrollieren, entfernte sich der spätere Beschuldigten aus

der Gruppe und beobachtete die Kontrolle zunächst aus sicherer Entfernung.

Hier wog er sich anscheinend in Sicherheit, was zwei Polizisten allerdings nicht

unbemerkt blieb. Sie gingen auf den Mann zu und kontrollierte auch ihn. Die

Beamten fanden bei ihm Haschisch, Marihuana und Kokain. Der 53-Jährige versuchte

noch, Teile der Drogen zu verschlucken, was die Polizisten jedoch zu verhindern

wussten. Sie stellten knapp über 100 Gramm Betäubungsmittel sicher und nahmen

den Mann fest.

Er wurde in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll dem

Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des

illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt-Seckbach: Täter-Trio am Werk – eine Person festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Zigarettenautomaten waren gestern Nacht (16. Mai 2023)

das Ziel eines Täter-Trios in Seckbach. Eine Person wurde festgenommen. Zwei

Täter sind flüchtig.

Gegen 02:50 Uhr flexten die drei Täter einen Zigarettenautomaten in der

Flintschstraße auf, um an die darin befindlichen Zigaretten und das Bargeld zu

gelangen. Kurz zuvor wurde ein weiterer Automat unweit des Tatortes auf die

gleiche Art und Weise beschädigt, was ebenfalls auf das Konto des Trios ging.

Ein Anwohner beobachtete hierbei die Täter und verständigte die Polizei.

Den eintreffenden Polizisten gelang es, einen der Täter festzunehmen. Dieser

versuchte mit einem Pedelec zu entkommen, was ihm jedoch nicht gelang. Zu allem

Überfluss war sein Fluchtfahrzeug noch so frisiert, dass es

versicherungspflichtig war, er jedoch über keine gültige Versicherung verfügte.

Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von den weiteren Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des entstandenen

Schadens ist bislang nicht bekannt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuberischer Diebstahl und Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 16. Mai 2023, kam es gegen 2.50 Uhr zu

einem räuberischen Diebstahl in der Kaiserstraße, bei dem zwei junge Männer, 18

und 22 Jahre alt, einem 23-Jährigen gewaltsam seine Wertsachen entwendeten. Die

beiden Beschuldigten konnten kurz nach der Tat festgenommen werden.

Der 23 Jahre alte Geschädigte hielt sich in der Kaiserstraße auf, als sich ihm

der 18-Jährige näherte und ihn anrempelte. Dabei entwendete er dem Geschädigten

die Geldbörse, was jedoch von diesem nicht unbemerkt blieb. Sofort rannte der

Beklaute dem Dieb hinterher, bis sich ihm ein 22-Jähriger in den Weg stellte und

ihm nun bedrohlich ein Pfefferspray vor das Gesicht hielt. Beide Täter ließen

die nun geleerte Geldbörse zurück und ergriffen mit erbeutetem Bargeld und einer

Bankkarte des Geschädigten die Flucht. Eine aufmerksame Polizeistreife sah das

Duo noch davonrennen. Vergeblich versteckten sich die Männer noch hinter einem

Kastenwagen. Beide wurden von den Beamten kurz danach festgenommen. Während die

Streife den 18-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender

Haftgründe wieder auf freien Fuß setzte, ging es für den 23-Jährigen, welcher

über keinen festen Wohnsitz verfügt, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Erst einen Tag zuvor hatte der 18-Jährige bei einem 32-Jährigen zugelangt und

diesem in der Taunusstraße ein Mobiltelefon aus der Umhängetasche entnommen.

Auch in diesem Fall bemerkte der Geschädigte den Dieb und stellte ihn zur Rede.

In der Folge kam es jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren

Verlauf der 18-Jährige Schläge und Tritte gegen den 32-Jährigen und dessen

Begleiter austeilte und auch nicht vor dem Einsatz eines Pfeffersprays sowie

eines Messers zurückschreckte. Der 18-jährige ergriff zunächst die Flucht.

Verständigten Rettungskräfte versorgten den glücklicherweise nur oberflächlich

verletzten Geschädigten. Während der Behandlungsmaßnahmen und der

Anzeigenaufnahme lief der Beschuldigte wieder am Ort des Geschehens vorbei,

sodass ihn Polizeibeamte festnehmen konnten.

Frankfurt-Bornheim: 17-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Einer Polizeistreife fiel in der Nacht von Montag auf

Dienstag (16. Mai 2023) im Bereich des Atzelbergplatzes ein Jugendlicher auf,

den sie einer Kontrolle unterziehen wollten.

Als dieser gegen 00.45 Uhr die auf ihn zukommenden Beamten wahrnahm, warf er

eine mitgeführte Tasche über ein Geländer. Bei einer anschließenden

Personenkontrolle verhielt sich der Jugendliche zunächst kooperativ und händigte

den Polizeibeamten seine Weste aus. Plötzlich nahm er jedoch seine Beine in die

Hand und rannte weg. In der Atzelbergstraße holte die Streife ihn wieder ein und

nahm in fest. In der Weste des erst 17-Jährigen fanden die Beamten auch den

vermutlichen Grund für den Fluchtversuch – rund 37 Gramm Haschisch, das sie

sicherstellten.

Zurück am Polizeifahrzeug mussten sie auch feststellen, dass durch einen

Unbekannten zwischenzeitlich die Außenspiegel abgetreten wurden. Zudem war die

über das Geländer geworfene Tasche nicht mehr auffindbar. Eine Fahndung verlief

ohne Erfolg.

Für den festgenommenen Jugendlichen ging es mit den Beamten auf ein

Polizeirevier. Mit einem hinter dem Rücken versteckten Feuerzeug versuchte er

auf der Wache seine Jacke anzuzünden, was jedoch durch einen Beamten bemerkt

wurde. Durch den geschmolzenen Kunststoff der Jacke entstand ein Schaden am

Fußboden. Darüber hinaus trat der 17-Jährige noch gegen einen Bilderrahmen, was

zu einer Beschädigung an einer Wand führte.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung übergaben die Beamten den Jugendlichen an

die Erziehungsberechtigten. Er muss sich wegen des illegalen Drogenbesitzes

sowie der Sachbeschädigungen verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung in der Kaiserstraße

Frankfurt (ots) – (lo) Am frühen Montagmorgen (15. Mai 2023) kam es in der

Kaiserstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein

26-jähriger Mann einen 25-jährigen Mann bedrohte. Gegen 05:40 Uhr wurde der

Geschädigte von dem 26-jährigen Tatverdächtigen nach Kleingeld gefragt. Als

dieser angab, kein Geld bei sich zu haben, reagierte der Beschuldigte aggressiv.

Er drohte den jungen Mann mit einem Messer.

Der 25-Jährige verständigte die Polizei, die den Aggressor noch an Ort und

Stelle festnehmen konnte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließ

die Polizei den Mann. Er muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten

räuberischen Erpressung verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl nach Ablenkungsmanöver

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (15. Mai 2023) wurde ein 43-jähriger

Mann Opfer eines Taschendiebstahls, nachdem ihm ein Unbekannter in der

Moselstraße Drogen zum Kauf angeboten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen

lehnte der Geschädigte das Angebot des ersten Täters ab. In diesem Moment wurde

er von einem zweiten Täter umarmt, was ihn ablenkte. Der erste Täter nutzte

diese Ablenkung aus und entwendete das iPhone des 43-Jährigen aus dessen

Jackentasche. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, helle Haut, schwarze,

glatte, kurze Haare, schwarzer Vollbart, blaue Jeans, grünes T-Shirt,

Sportschuhe.

Täter: Männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, helle Haut, schwarze,

glatte, kurze Haare, kein Bart, graue Zipp-Jacke, dunkle Stoffhose, braune

Schuhe, Gürteltasche.



Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der

Rufnummer 069-755 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Mutmaßlicher Taxiräuber am Flughafen Frankfurt gefasst, Betrüger muss sechs Monate in Haft, 3.000 Euro Geldstrafe für gefälschtes Attest

Frankfurt/Main (ots)

Der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ist am 15. Mai ein mutmaßlicher Taxiräuber ins Netz gegangen. Die Beamten verhafteten den 26-jährigen Deutschen bei der Ausreisekontrolle nach Izmir. Mit einem Komplizen soll er im Juli 2022 in Frankfurt einen Taxifahrer ausgeraubt haben, weshalb die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Frankfurt am Main mit Haftbefehl nach ihm suchte. Bundespolizisten führten den Mann dem Haftrichter vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Für sechs Monate hinter Gitter muss ein 39-jähriger Türke. Bundespolizisten verhafteten den Mann bei der Einreisekontrolle aus Bangkok. 2017 war er vom Amtsgericht Bochum wegen Betruges verurteilt worden. Die Ladung zum Strafantritt hatte der Mann ignoriert. Nach eigenem Bekunden habe er eine Haftverschiebung beantragt, weil er in den Urlaub fliegen wollte. Diese sei von der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden, was ihn aber nicht vom Urlaubsantritt abhielt. Er erholt sich nun in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim von den Reisestrapazen.

Mit der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro ersparte sich indes ein 39-jähriger Österreicher eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Bundespolizisten nahmen den Mann bei der Ausreisekontrolle nach New York zunächst fest. Wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse war er vom Amtsgericht Frankfurt am Main im Januar 2022 zu der Geldstrafe verurteilt worden. Im April 2021 hatte er der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ein gefälschtes Gesundheitszeugnis vorgelegt, welches ihn von der seinerzeit geltenden Maskenpflicht befreien sollte. Die Beamten stellten das Dokument damals sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nachdem er seine Justizschulden nun bei der Bundespolizei beglichen hatte, durfte der Österreicher seine Reise fortsetzen.