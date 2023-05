Wildunfall

Ein Schaden von 300 Euro entstand heute Morgen gegen 05.15 Uhr bei einem Wildunfall, der sich auf der B 451 zwischen Hundelshausen und Witzenhausen ereignete. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall davonlief. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.20 Uhr bei einem schwarzen VW Golf Sportsvan mit weißer Farbe den Buchstaben „Z“ auf dem Kofferraumdeckel aufgebracht. Der Schaden wird in dem Fall mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung in Hebenshausen in der Steingasse. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt; Auto fährt davon; Polizei bittet um Hinweise

Eine 23-jährige Frau aus Eschwege, die zu Fuß mit einem Hund auf einem Feldweg vom Westring/Meißnerring in Richtung „Unter dem Bückeberg“ spazieren war, ist am Montagabend gegen 22.15 Uhr von einem Pkw rechts überholt worden und dabei mit dem linken Außenspiegel des Wagens in Berührung gekommen. Dadurch kam die Frau zu Fall und sie zog sich Verletzungen zu, die später eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der Pkw, zu dem aktuell nichts weiter bekannt ist und der kein Licht eingeschaltet hatte, fuhr anschließend in Richtung Niederhone davon. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Pkw kollidiert mit Werbetafel; Schaden 7000 Euro

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Melsungen ist am Montagabend gegen 20.50 Uhr beim Versuch nach rechts in einen Feldweg abzubiegen nach links von der Straße abgekommen und mit einer Werbetafel kollidiert. Der Mann befuhr die Landestraße L 3403 von Eschwege in Richtung Jestädt und war dabei offenbar zu schnell unterwegs, als er den Abbiegeversuch einleitete. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto beträgt 6000 Euro, der Schaden an der Werbetafel mit 1000 Euro angegeben.

Zigarettenautomat geknackt; Polizei sucht Zeugen

Wie am Sonntagmorgen gegen 09.40 Uhr bei der Polizei in Eschwege angezeigt wurde, haben unbekannte Täter am Nikolaiplatz in Eschwege einen an einer Hauswand befindlichen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Geklaut wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beträgt 250 Euro. Die genaue Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Kinderfahrrad geklaut; Polizei sucht Zeugen

Gestern zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Kinderfahrrades, welches Unbekannte bereits zwischen Mittwoch (03.05.2023; 14.00 Uhr) und Freitag (05.05.2023; 12.00 Uhr) geklaut haben. Es handelt sich hierbei um ein Fahrrad der Marke Raleigh (Modell Fun Max) in schwarz/grün im Wert von 200 Euro, welches zur Tatzeit am Spielplatz „Am Diebesturm“ in Bad Sooden-Allendorf abgestellt war. Hinweise unter 05652/927943-0 an die Polizei in BSA.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist ein Kennzeichendiebstahl bei der Polizei in Sontra zur Anzeige gebracht worden. Geklaut wurde das hintere Kennzeichen E-QV 3405 (Wert 50 EUR), welches an einem grauen 1-er BMW befestigt war, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Göttinger Straße abgestellt war. Die Tat ereignete sich innerhalb der letzten zwei Wochen (30.04.-15.05.). Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung in Kirche; Polizei sucht Zeugen

In der ev. St. Johannes-Kirche „Am Kirchhof“ in Gertenbach haben Unbekannte zwei Altarkerzen und einen Verbandskasten beschädigt. Zudem haben die Täter Müll zurückgelassen, der entsorgt werden musste. Der Vorfall wurde am Montag um kurz nach 14.00 Uhr zur Anzeige gebracht. Die Polizei in Witzenhausen diesbezüglich Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Sachbeschädigung in Kesperschule; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montagmittag ist eine Sachbeschädigung bei der Kesperschule zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben sich Unbekannte zwischen Freitag 14.00 Uhr und Sonntag 11.35 Uhr auf das Schulgelände in der Gartenstraße in Witzenhausen widerrechtlich Zutritt verschafft und stiegen über ein gekipptes Fenster in die Sporthalle ein. Hier nahmen die Täter verschieden Gegenstände, u.a. eine Plastikschublade und ein Schild und zerstörten die Sachen mutwillig. Außerdem beschädigten die Täter mittels Steinwürfen die Notbeleuchtung an der Sporthalle, beschädigten ein Fenster an der Sporthalle sowie eine Sitzbank und rissen Blumen aus einem Blumenkasten heraus. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.