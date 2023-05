Unbekannter versuchte in mehrere Objekte einzubrechen

Tatzeit: Samstag, 13.05.2023, 02:35 – Samstag, 13.05.2023, 03:12 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich in mehrere Objekte in Wabern-Harle einzubrechen.

Zuerst versuchte der Unbekannte in ein Ladengeschäft im Sälzerweg einzubrechen. Hierbei schlug der Unbekannte eine Glasscheibe der Eingangstür ein, entfernte sich aber, ohne das Ladengeschäft zu betreten. In der Straße Am Goldacker überstieg der unbekannte Täter ein Hoftor eines Gewerbetriebes, ließ aber auch hier von seinem Vorhaben ab, vermutlich da die dortigen Wachhunde anschlugen. In der Gensunger Straße verschaffte sich der unbekannte Täter dann durch das Einschlagen eines Toilettenfensters unberechtigt Zutritt in eine Gaststätte. Als er im Innenbereich auf den Besitzer der Gaststätte traf, entschuldigte sich der unbekannte Täter, gab an sich verlaufen zu haben und flüchtete durch das eingeschlagene Fenster aus dem Objekt.

Der unbekannten Täter konnte durch Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-30 Jahre alt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer überwiegend dunklen Bekleidung mit Kapuze, weiße Turnschuhe sowie einer weißen Gesichtsmaske. Außerdem sprach der Unbekannte akzentfreies Deutsch.

Er führte bei den Tatausführungen ein E-Bike mit sich, welches er zuvor aus dem Bereich Sälzerweg aus einem Carport entwendete beziehungsweise unbefugt benutzte. Das E-Bike wurde am frühen Samstagmorgen in Wabern-Harle in einem dortigen Straßengraben wieder aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Diebstahl von montierten Pkw-Kompletträdern

Tatzeit: Montag, 15.05.2023, 02:27 Uhr bis Montag, 15.05.2023, 02:47 Uhr

Am frühen Montagmorgen entwendeten Unbekannte an einem Pkw montierte Kompletträder.

Die unbekannten Täter bockten einen in der Ernst-Hohmeyer-Straße geparkten Mercedes Benz Kombi (C300; schwarz) hoch, legten Backsteine unter den Pkw, montierten alle vier Kompletträder mit AMG-Felgen ab und entwendeten diese.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Die entwendeten Räder haben einen Gesamtwert von ca. 2000,- EUR.

Hinweise bitte unter 06691/943-0.

Einbruch in Kieswerk

Tatzeit: Montag, 15.05.2023, 16:30 Uhr bis Freitag, 16.06.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Kieswerk am Forstweg in Felsberg eingebrochen.

Hierfür verschafften sich die unbekannten Täter über die Außentreppe des Kassenhäuschens Zugang zum Kassenbereich, indem sie das Kassenfenster aufhebelten und darüber einstiegen. Im Buchhaltung- und Kassenbereich wurden mehrere unverschlossene Schränke durchsucht. Ein dort befindlicher Bargeldtresor wurde durch die unbekannten Täter aus der Wandverankerung herausgerissen und entwendet. Im Tresor befand sich eine geringe Menge an Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Vereinsheim aufgebrochen – Bargeld entwendet

TZ: Freitag, 05.05.2023 bis Freitag, 12.05.2023, 18:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des „Fanfaren und Spielmannszuges“ in der Teichstraße in Borken-Kleinenglis eingebrochen.

Die Unbekannten hebelte hierfür ein Fenster auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und sämtliche Schränke aufgebrochen. Im Küchenbereich wurde eine Geldkassette vorgefunden, aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet.

Anschießend gelang es den Tätern unerkannt zu entkommen.

Die Polizeistation Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Bericht zur 2. Sicherheitskonferenz KOMPASS Schwalmstadt vom 03. Mai 2023 – Polizei und Stadt setzen sichtbare Zeichen

KOMPASS-Programm: Schwalmstadt strebt Sicherheitssiegel an

Schwalmstadt. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir streben noch in diesem Jahr den Erhalt des Kompass-Sicherheitssiegels an“, brachte es Schwalmstadts Bürgermeister Tobias Kreuter auf den Punkt, als er am Mittwoch, 3. Mai 2023, zur zweiten Sicherheitskonferenz begrüßte. Der Einladung waren rund 50 Gäste in das Treysaer Haus für Gemeinschaftspflege gefolgt. Neben Schwalmstadts Bürgermeister informierten der KOMPASS-Beauftragte und Erste Stadtrat Lothar Ditter, der Polizeirat und stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder in Homberg Christopher Pfaff, der Dienststellenleiter der Polizeidirektion Schwalmstadt Thomas Köhler, Antje Stahl und Michael Grieneisen (KOMPASS-Beauftragte des Polizeipräsidiums Nordhessen) sowie Doris Heinmüller (Ordnungsamt), Michael Schott (Stadtjugendpflege) und Nils Rampe (Abteilung Soziales) über das KOMPASS-Projekt in Schwalmstadt. 2019 wurde die größte Stadt des Schwalm-Eder-Kreises in das KOMmunalProgAammSicherheitsSiegel“ (kurz: KOMPASS) aufgenommen – mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger Schwalmstadts zu verbessern. Hierfür hat das KOMPASS-Team bereits 14 Maßnahmen beschließen lassen und zur Umsetzung gebracht. „Das ist überdurchschnittlich und besonders vorbildlich“, lobte Polizeirat Pfaff. Um das Sicherheitssiegel erlangen zu können, seien gerade einmal drei umgesetzte Maßnahmen erforderlich. Dass in Schwalmstadt deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, zeigt, wie ernst Stadt und Polizei hier ihre Verantwortung für eine gemeinsame Präventions- und Sicherheitsarbeit nehmen. KOMPASS-Beauftragter Lothar Ditter lobte: „Ich kann mir kaum eine bessere Zusammenarbeit vorstellen, als die zwischen der Stadtverwaltung, unserem KOMPASS-Team und der Polizei in Schwalmstadt.“ So sei beispielsweise in Kooperation zwischen Ordnungsamt und Polizei eine regelmäßige „Citystreife“ eingeführt worden. Außerdem werden regelmäßige Bürgersprechstunden angeboten. Mit dem sogenannten „Schutzmann vor Ort“ hat die Stadt mit dem Polizeibeamten Thomas Klement seit einiger Zeit zudem einen direkten Ansprechpartner auf der Polizeistation Schwalmstadt. In der Gemeinwesenarbeit wurde eine Stelle eingerichtet und durch Plamen Dimitrov besetzt. Streetworker Nils Rampe ist mit halber Stelle in der sogenannten „aufsuchenden Jugendarbeit“ tätig. An verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt wurden Bäume und Sträucher zurückgeschnitten und zuvor dunkle Ecken zusätzlich beleuchtet worden. Lothar Ditter machte aber auch klar: „Wenn wir das Sicherheitssiegel überreicht bekommen, ist unsere Arbeit nicht beendet. Sie wird anschließend im Präventionsrat fortgesetzt.“ Der KOMPASS-Beauftragte nimmt dabei auch Schwalmstadts Stadtverordnetenversammlung in die Pflicht. „Es sollen noch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dafür werden finanzielle Mittel aus dem städtischen Haushalt notwendig.“

Zum Hintergrund

Das KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln. Die Stadtverordnetenversammlung Schwalmstadts hatte im Jahr 2018 beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das KOMPASS-Programm zu stellen. In 2019 wurde Schwalmstadt KOMPASS-Kommune. Kurz danach im August wurde ein Präventionsrat gegründet. Die erste Sicherheitskonferenz fand im Februar 2020 statt. Im Sommer des selben Jahres führte die Stadt Schwalmstadt in Kooperation mit der evangelischen Hochschule Darmstadt eine Bürgerbefragung durch. Die Projektleitung hierfür übernahm Frau Prof. Dr. Nicole v. Langsdorff. Nach Erhebung dieser subjektiven Sicherheitslage und objektiver Daten durch Polizei und Stadt, folgte die Feinanalyse der Sicherheitslage und die Festlegung der umzusetzenden Maßnahmen. Mit der zweiten Sicherheitskonferenz hat Schwalmstadt nun alle Anforderungen erfüllt, um einen Antrag auf Verleihung des Sicherheitssiegels stellen zu können. Über die Verleihung entscheidet das hessische Innenministerium.

Vandalismusschaden im Bahnhof Treysa – Zeugen gesucht!

Treysa (ots) – Durch bislang Unbekannte wurde ein Glaspaneel der Wandverkleidung

in der Bahnsteigunterführung im Bahnhof Treysa zerstört. Festgestellt wurde der

Schaden am Montagmorgen (15.5. / 8:57 Uhr) durch einen Bahnmitarbeiter. Der

eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen

führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu anderen Sachbeschädigungen im

Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Frau während Zugfahrt sexuell belästigt (FOTO)

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde

gestern Morgen (15.5.) eine 19- Jährige aus Bad Hersfeld. Die Tat eines bislang

noch Unbekannten soll sich zwischen 7 und 7.30 Uhr, in einer Regionalbahn von

Kassel nach Melsungen, abgespielt haben. Der Mann hätte die junge Frau u. a.

unsittlich berührt. Die Frau aus der Lullusstadt erstattete später Strafanzeige

bei der Polizei in Bad Hersfeld.

Personenbeschreibung:

Der Unbekannte soll westeuropäisches Aussehen gehabt haben. Er hatte blonde

Haare und war schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem

schwarzen Hemd, braunen Schuhen sowie einer beige-weiß-schwarz-karierten Hose.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.