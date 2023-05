Nächtlicher Einbruch in Videothek: Täter plündern Spendenbox; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Videothek in der Erzbergerstraße in Kassel eingebrochen und haben Spenden aus einer Box erbeutet. Die Einbrecher hatten gegen 1:25 Uhr mit einem Gegenstand den Glaseinsatz der Tür eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in das Geschäft geklettert. Dort brachen sie gewaltsam eine Spendenbox auf und plünderten diese. Bevor sie sich an der Kasse zu schaffen und weitere Beute machen konnten, wurden sie von Passanten gestört, die auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und die Täter von der Straße aus angesprochen hatten. Während die Unbekannten in unterschiedliche Richtungen flüchteten, alarmierten die Zeugen die Polizei. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zum Erfolg. Es soll sich um zwei bis drei Täter gehandelt haben. Die Passanten konnten eine ca. 1,75 Meter große und schlanke Frau mit blonden Haaren beschreiben, die eine schwarze Bomberjacke und einen weißen Kapuzenpullover trug sowie einen etwa 1,70 Meter großen und schlanken/hageren männlichen Komplizen, der komplett schwarz gekleidet war.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Täterhinweise geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Handtasche von Seniorin in Oberzwehren geraubt: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen bei Fahndung

Kassel-Oberzwehren: Nachdem einer Seniorin am gestrigen Montagnachmittag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren die Handtasche geraubt worden war, gelang mehreren Streifen der Kasseler Polizei bei der Fahndung die schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Der 17-jährige Jugendliche und die 21 Jahre alte Frau versuchten bei Erblicken des ersten Streifenwagens noch in unterschiedliche Richtungen zu flüchten, konnten aber von den Polizisten nach wenigen Metern Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Raubes verantworten.

Der Überfall hatte sich gegen 15:10 Uhr in der Heinrich-Plett-Straße, Ecke Alfred-Delp-Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die zunächst unbekannte Frau der Seniorin auf dem Bürgersteig begegnet und hatte völlig unvermittelt nach der im Rollatorkorb liegenden Handtasche gegriffen. Die betagte Frau reagierte schnell und hielt ihre Tasche noch mit beiden Händen fest, allerdings gelang es der körperlich überlegenen Täterin, die Handtasche an sich zu reißen und damit zu flüchten. Die Seniorin erlitt einen Schock, konnte aber gegenüber der alarmierten Polizei eine präzise Beschreibung der Räuberin und ihres offenbar „Schmiere stehenden“ Komplizen abgeben, da sie das Pärchen zuvor beim Einkaufen gesehen hatte. Diese führte schließlich zum Fahndungserfolg: In der Mattenbergstraße klickten kurze Zeit später für den Mann und die Frau, auf die die Beschreibung haargenau zutraf, die Handschellen. Die Handtasche, derer sich die Täter bereits entledigt hatten, konnte bei einer Absuche der Polizisten leider nicht mehr aufgefunden werden. Die Beamten brachten die beiden Festgenommenen für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die Ermittlungen gegen die 21-Jährige und ihren bereits polizeibekannten 17-jährigen Komplizen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo geführt.

Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld von Senior in Wolfhagen: Kripo erbittet Hinweise auf roten Kombi

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten haben bislang unbekannte Täter am gestrigen Montag einen Senior in Wolfhagen betrogen. Nach Anrufen der vermeintlichen Polizisten, die den hochbetagten Mann mit einer Lügengeschichte über eine Einbrecherbande verängstigten, legte er nach Anweisung einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zur Abholung im Wohngebiet ab. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter und ihr genutztes Fahrzeug, einen roten Pkw Kombi, geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Geldabholung gegen 22:40 Uhr im Wohngebiet zwischen dem Liemecke-Stadion und dem Wald stattgefunden. Der betrogene Senior schöpfte kurze Zeit später Verdacht und informierte telefonisch die echte Polizei, woraufhin der Schwindel schließlich aufflog. Wie er den Polizeibeamten schilderte, war der Anruf am späteren Abend auf seinem Festnetztelefon eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihm von einer Täterbande aus dem Ausland, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei. Da nach den polizeilichen Ermittlungen der nächste Einbruch bei ihm stattfinden soll, sei sein Zuhause aufbewahrtes Bargeld nicht mehr sicher, weshalb die Polizei das Geld zum Schutz der Anwohner vorübergehend an sich nehme. In dem Glauben, seine Ersparnisse in sichere Verwahrung zu geben, legte der Senior den telefonischen Instruktionen folgend einen weißen Stoffbeutel mit dem Geld in dem Wohngebiet ab. Kurze Zeit später sah er den roten Kombi am Abholort vorfahren, aus dem eine Person ausstieg und anschließend wieder wegfuhr. Das Kennzeichen des Autos sowie den Abholer konnte das Opfer aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen am gestrigen Montagabend in Wolfhagen verdächtige Personen oder ein roter Pkw Kombi aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.