Versuchter Einbruch

Alsfeld. Am Samstagmittag (13.05.) wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter versuchten in einen Büroraum in der Straße „Markt“ einzubrechen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich von der Rittergasse kommend, versuchten die Unbekannten eine Nebentür gewaltsam aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld/Grebenau. Das hintere Kennzeichen „VB – JS 2003“ eines roten Suzuki, der in der Straße „An der Bleiche“ geparkt war, entwendeten Unbekannte am Sonntag (14.05.), zwischen 18 und 20.45 Uhr. Auch das Kennzeichen „HEF – SK 43“ eines schwarzen Renault Twingo stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (14.05.) und Montag (15.05.) in der Lauterbacher Straße vor einem Wohnhaus in Grebenau.

Kennzeichendiebstahl

Schenklengsfeld. Von einem weißen Maserati, der in einer Grundstückseinfahrt in der Solztalstraße in Schenksolz geparkt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag- (12.05.) und Sonntagnachmittag (14.05.) das vordere Saisonkennzeichen „HEF – JW 5“.

Fahrrad gestohlen

Philippsthal. Ein 60-jähriger Mann stellte am Samstag (13.05.), gegen 22.30 Uhr, sein schwarz-gelbes Pedelec im Wert von rund 1.200 Euro in der Vachaer Straße an einem dortigen Fahrradständer ab und sicherte dieses mittels Schloss. Als er rund 10 Minuten später zurück kam, war das Mountainbike des Herstellers „Corratec“ nicht mehr vor Ort. Es wurde durch Unbekannte entwendet.

14-Jährige belästigt – Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Eine 14-jährige Bad Hersfelderin war derzeitigen Erkenntnissen nach am Montagnachmittag (15.05.), gegen 16.20 Uhr, im Kurpark unterwegs, als sie vermutlich von vier Personen unvermittelt festgehalten und unsittlich berührt wurde. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Geschädigte beschreibt die Personen wie folgt: alle waren männlich, von schmaler Statur, hatten schwarze beziehungsweise dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Person 1: trug ein enges, langärmliges T-Shirt mit einer Weste darüber, eine schwarze Hose mit einem langen Reisverschluss auf dem linken Oberschenkel sowie eine Umhängetasche.

Person 2: war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose (vermutlich Jeans).

Person 3: trug eine Art hellbeige Winterjacke sowie eine weite, schwarze Hose.

Person 4 hatte lockige Haare und trug dunkle Klamotten.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Hotel

Versuchter Aufbruch von Baucontainer

Diebstahl aus Pkw

Einbruch in Fitnessstudio

Verkehrsunfallflucht K32 – Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Montag (15.05.2023) ereignete sich gegen 08.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße 32 zwischen Schlitzenhausen und Theobaldshof. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Schlitzenhausen setzte eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Geisa mit ihrem VW Polo zum Überholen eines vor ihr befindlichen Radladers an. In diesem Moment streifte ein von hinten kommender kleiner weißer Kastenwagen den Pkw der jungen Frau, bremste kurz ab und setzte dann seine Fahrt in Richtung Theobaldshof fort. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nähere Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer/-in liegen nicht vor. Möglicherweise hat der Fahrer des Radladers (näheres hierzu ist ebenfalls nicht bekannt) den Unfall mitbekommen und kann Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben. Außerdem haben zuvor andere Fahrzeugführer den Radlader überholt und können ggf. weitergehende Hinweise abgeben.

