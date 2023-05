Landau: Die Polizei-News

Passanten bedroht

Landau (ots) – Am Montag gegen 19 Uhr bedrohte ein 55-Jähriger Mann mehrere Passanten in der Ostbahnstraße, im Bereich der Sparkasse. Durch die hinzugerufenen Polizisten konnte festgestellt werden, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht wurde.

Fahrradbesitzer gesucht (Siehe Foto)

Landau (ots) – Aufmerksame Polizisten konnten am Montag um 21:20h einen 33-jährigen Mann auf einem Fahrrad (rot-schwarzes MTB) feststellen, welches diesem nicht gehörte. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer, der sich mit Eigentumsnachweis melden sollte.