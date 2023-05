Unfallflucht – 44-Jährige flüchtet und lässt Fahrradfahrer zurück

Ludwigshafen (ots) – Eine 44-Jährige bog mit ihrem Pkw am Montag 15.05.2023 von der Bayreuther Straße aus in die Bruchwiesenstraße ab und missachte hierbei die Vorfahrt eines 55-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, musste der Fahrradfahrer ausweichen und fuhr gegen einen Schildermast.

Die 44-Jährige setzte ihre Fahrt ohne Unterbrechung in Richtung Maudacher Straße fort, ohne sich um den 44-Jährigen zu kümmern. Der Fahrradfahrer wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und half der Polizei die Unfallverursacherin zu ermitteln.

Feuer in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag 15.05.2023, 22.30 Uhr, ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Maudacher Straße in Brand. Das Gartenhaus brannte vollständig ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Jugendlicher läuft vor Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Ein 13-Jähriger lief am Montag 15.05.2023 aus Unachtsamkeit auf die Straßenbahnschienen in der Ludwigstraße. Eine fahrende Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den 13-Jährigen leicht.

Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn wurden ebenfalls nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in der Ludwigstraße kurzzeitig eingestellt werden.

Aluminiumleisten entwendet

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann entwendeten am Sonntag 14.05.2023 gegen 12 Uhr mehrere Aluminiumleisten von einem Anwesen in der Sternstraße. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, der sich das Kennzeichen der Täter notierte und die Polizei verständigte.

Die Polizei ermittelt nun anhand des Kennzeichen den Halter des Fahrzeugs. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots) – Eine 42-Jährige musste am Montag 15.05.2023 verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie mit einem Pkw kollidierte. Die 42-Jährige war gegen 10.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in der Saarburger Straße in entgegengesetzt der vorgeschrieben Fahrrichtung unterwegs, als ein 52-jähriger Autofahrer in die Mannheimer Straße abbiegen wollte und die Vorfahrt missachtete.

Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei prallte die 42-Jährige auf die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Die Fahrradfahrerin wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.