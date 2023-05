Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Leicht verletzt wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagmorgen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 06:30 Uhr war der Wormser Radfahrer in der Strauss-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Nachdem er die kreuzende Johann-Sebastian-Bach-Straße passierte, bog ein bislang unbekannter

Unfallverursacher mit seinem Auto von der Alzeyer Straße kommend nach rechts in die Richard-Wagner-Straße ein und übersah kurz darauf den 58-Jährigen.

Der Unbekannte touchierte den Radfahrer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf mit dem Ortskürzel „HP“ im Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wurde als Mann mit kräftiger Statur und grauem Vollbart beschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Schafen

Worms (ots) – Durch unbekannte Täter werden in der Zeit von Freitagmittag 12.05.2023 auf Samstagmittag insgesamt 5 Schafe aus der Herde entwendet. Das Gelände ist mittels Weidezaun eingezäunt. Anhand der Spurenlage vor Ort wird davon ausgegangen, dass die scheuen und schreckhaften Tiere vor Ort getötet und anschließend entwendet wurden.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern oder Tatfahrzeugen geben?

Kreis Alzey-Worms

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Wörrstadt (ots) – Am Montag gegen 11.30 Uhr kam es in Wörrstadt zu einem Unfall, bei welchem ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Der 41-jährige Mann befuhr den Bürgersteig in der Ober-Saulheimer-Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung von Wörrstadt kommend in Richtung Saulheim. In Höhe des Ortsausganges Wörrstadt kam ein PKW von links aus einem Landwirtschaftsweg langsam herausgefahren.

Der Fahrradfahrer führte eine Vollbremsung durch, überschlug sich und stürzte auf den Bürgersteig. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW.

Der 41-Jährige verletzte sich an den Armen und dem Kopf und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Alzey (ots) – In der vergangenen Nacht, Montag auf Dienstag gegen 00:15 Uhr meldete eine Anwohnerin eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in der St.-Georgen-Straße in Alzey. Demnach wurde am Georgentor-Denkmal des Bildhauers Bartl, die dort befestigte Bronze-Statue aus der Verankerung gerissen und diese kopfüber in die Steinskulptur gesteckt.

Beobachtet wurde eine männliche Person, 22-25 Jahre, schlank, 175 cm groß, kurze lockige dunkelbraune Haare, schwarz gekleidet. Begleitet wurde er von einer Frau, 22-25 Jahre, schlank, lange schwarze Haare zu einem Zopf zusammen gebunden, weißer Longblazer, darunter schwarz gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911 2500 in Verbindung zu setzen.