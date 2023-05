Nach Trunkenheit im Verkehr mögliche Geschädigte gesucht

Mainz-Ebersheim (ots) – Samstag, 13.05.2023 – Nachdem am frühen Samstagmorgen durch einen Zeugen ein stark Schlangenlinien fahrendes Auto zunächst in Mainz-Hechtsheim festgestellt und der Polizei gemeldet wurde, ermittelt die Mainzer Polizei nun gegen den Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Mainz, wegen Trunkenheit im Verkehr.

Da an seinem Fahrzeug, ein BMW F1X Farbe Grau, zudem ein frischer Unfallschaden festgestellt werden konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen oder Personen, die möglicherweise einen Schaden erlitten haben. An dem BMW konnten neben Beschädigungen auch gelbe Farbanhaftungen gesichert werden. Aufgrund der Höhe des Schadens, unterhalb der Stoßstange, ist davon auszugehen, dass dieser nicht von einem anderen Fahrzeug stammt.

Das Auto wurde am besagten Tag gegen 07.00 Uhr in der Rheinhessenstraße/Carl-Zeiss-Straße gesehen, mit Zielort Mainz-Ebersheim. Sollten Sie am 13.05.2023 im Zeitraum zwischen 06-07 Uhr Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu dem genannten Fall und/oder einem möglichen

Unfallort geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

LKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Ebersheim (ots) – Am gestrigen Nachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein LKW die Neugasse in Mainz-Ebersheim in Richtung Römerstraße und touchierte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel Corsa mit Mainzer Zulassung. Obwohl der Fahrer sogar noch von Anwohnern auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, flüchtete er in Richtung Römerstraße.

Der LKW wird beschrieben als 7 ½ Tonner mit weißer Plane und grünem Schriftzug. Das Kennzeichen ist unbekannt, jedoch soll es ausländisch gewesen sein.

Der Corsa wurde im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt und der Tankdeckel herausgebrochen.

Zudem wird auch eine weitere Zeugin gesucht, welche mit ihrem Kleinwagen direkt

hinter dem LKW fuhr und den Unfall ebenfalls beobachtet haben muss.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Falschfahrer befährt mehrere Kilometer auf der BAB 60 entgegen der Fahrtrichtung

Heidesheim (ots) – Am 15.05.2023 gegen 02:31 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen Geisterfahrer auf der BAB 60, Richtungsfahrbahn Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Heidesheim, ein. Das Fahrzeug befuhr die Fahrbahn in Richtung Bingen, obwohl die tatsächliche Fahrtrichtung nach Darmstadt führte.

Auf seiner Fahrt wurde mindestens eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet, indem sie stark abbremsen musste, als der Falschfahrer auf der Hauptfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und -Ost wendete. Zu einem Unfallgeschehen kam es jedoch nicht. In einer Nothaltebucht bei der

Anschlussstelle Ingelheim-Ost konnte das Fahrzeug der Marke Opel Astra mit dem 75-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch die Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen. In einem persönlichen Gespräch machte der Fahrzeugführer jedoch einen verwirrten und desorientierten Eindruck. Der Beginn und die Ursache für die Falschfahrt sind derzeit Teil der

Ermittlungen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch das Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter Tel: 06132 950-0 oder per Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kreis Mainz-Bingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Nierstein (ots) – In den letzten Wochen kam es in Nierstein zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurden hierbei zwei Verteilerkästen besprüht und hierdurch beschädigt. Zum einen wurde ein Verteilerkasten in der Pestalozzistraße/Ecke Gutenbergstraße mit dem TAG „AFA“ besprüht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Zum anderen wurde ein weiterer Verteilerkasten in der Roßbergstraße/Ecke Lilienstraße mit dem TAG „D“ und „J“ besprüht. Der Schaden beträgt hier ca. 50 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (Tel. 06133-933-0)

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Waldalgesheim (ots) – In der Nacht zum 16.05.2023 um 03.20 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Einbruch in eine Geschäft in der Provinzialstraße in Waldalgesheim gemeldet. Von einem Zeugen konnten noch zwei Personen gesehen werden, die aus dem Objekt weggelaufen und mit einem Auto weiter gefahren sind.

Durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei Bingen konnte am Objekt festgestellt werden, dass die Terassentür aufgehebelt wurde und der im Inneren des Gebäudes befindliche Tresor versucht wurde mitzunehmen, was letztendlich misslang. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Auto verlief negativ. Leider liegen keine Hinweise über das flüchtende Auto vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Oppenheim (ots) – Anfang April kam es in Oppenheim, in der Friedrich-Ebert-Straße 72, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Eine Hauswand wurde mit den TAGs „ZONE, TARK, 1905“ besprüht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (Tel. 06133-933-0)