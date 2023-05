Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 15.05.2023 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Innenstadt von Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die 84-Jährige war mit ihrem Rollator unter anderem im Bereich Obermarkt unterwegs. Als sie in einem Modegeschäft ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich ihr schwarzer Damengeldbeutel nicht mehr im Gepäckfach ihres Rollators befand. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame entwendet. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 100 Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Weiterer Fall von Geldbeuteldiebstahl – Täterhinweise

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 15.05.2023, 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Innenstadt von Bad Dürkheim der Geldbeutel einer weiteren älteren Frau entwendet. Die 74-Jährige befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd. An einem Kleiderständer stellten sich zwei weibliche Personen neben sie. Diese waren ca. 45 Jahre alt und werden mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Als die beiden Personen sich entfernt hatten, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihres Rucksackes offenstand und sich ihr grauer Damengeldbeutel nicht mehr darin befand. Vermutlich hatten die bislang unbekannte Täterinnen den Geldbeutel der Dame entwendet. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 50 Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Einbruch in Wohnhaus und Schuppen

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 14.05.2023, 11:00 Uhr, bis 15.05.2023, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Eyersheimer Hof in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter stiegen über die Umfriedungsmauer und gelangten so auf das Gelände. Danach gelangten sie über eine nicht verschlossene Tür in das Anwesens und durchwühlten im Anschluss das gesamte Hauptgebäude und mehrere Nebengebäude. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass 4 Kettensägen, ein Bohrhammer, eine Schlagbohrmaschine, ein Winkelschleifer, eine Motorsense und ein Klein-LKW im Gesamtwert von ca. 20 000 Euro entwendet wurden. Der Klein-LKW konnte schließlich gegen 23:00 Uhr am Campingplatz in den Almen in Bad Dürkheim aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):