Mainz-Neustadt und Oberstadt – mehrere Keller aufgebrochen

Mainz-Neustadt und Oberstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter haben vergangene

Woche mindestens acht Kellerabteile zweier Mehrfamilienhäuser in der Mainzer

Neu- und Oberstadt aufgebrochen. Hierbei wurden Werkzeuge und ein E-Scooter

entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Täter haben sich dabei auf bislang unbekannte Art Zugang zu den Häusern in

der Kurfürstenstraße und der Germanikusstraße verschafft, die Kellertüren

aufgehebelt und dabei teilweise Vorhängeschlösser beschädigt. Ob die Taten

zusammenhängen und es sich womöglich um eine Tätergruppierung handeln könnte,

ist Gegenstand der Ermittlungen. Wann genau die Taten passiert sind, ist nicht

bekannt, da die Einbrüche erst einige Tage später aufgefallen sind.

Sollten Sie selbst Opfer eines Einbruchs geworden sein, werden Sie gebeten, sich

mit der Polizei in Verbindung zu setzen und den Tatort für mögliche

Spurensicherungen unberührt zu lassen.

Budenheim – Raub auf Kiosk

Budenheim (ots) – Am vergangenen Freitag, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem

versuchten schweren Raub auf einen Kiosk in Budenheim. Der 64-jährige

Mitarbeiter des Kiosks wurde hierbei durch Pfefferspray verletzt.

Die zwei bislang unbekannten, jungen Männer betraten am Freitagabend den Kiosk

in Budenheim. Einer der Beiden hielt eine Schusswaffe in seiner Hand und

forderte die Herausgabe von Geld, was der der 64-Jährige ablehnte. Der zweite

Täter zog daraufhin ein Pfefferspray hervor und zielte damit auf das Gesicht des

64-Jährigen. Anschließend flüchteten die jungen Männer ohne Beute in unbekannte

Richtung.

Einer der Täter soll etwa 1,60 m groß und schlank gewesen sein. Er habe

schwarze, kinnlange, lockige Haare und sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet

gewesen. Der andere Täter soll etwa 1,80 m groß und kräftig gewesen sein. Er sei

mit einem schwarzen Pullover mit Reißverschluss und einer Basecap bekleidet

gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Abfahrkontrolle bei LKW-Fahrern

A61/Wonnegau (ots) – Bei Abfahrtskontrollen auf der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-West an der A 61 am Abend des 14.5.2023 überprüften Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim 32 LKW-Fahrer. Zwei 48 und 56 Jahre alte

Fahrer eines LKW bzw. eines Kleintransporters mussten mit Werten von 2,08 und

2,07 Promille Alkohol in der Atemluft ihre Abfahrt zunächst verschieben, bis sie

wieder fahrtüchtig sind. Zu weiteren Beanstandungen kam es nicht.